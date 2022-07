Cele mai mari regrete ale lui Traian Băsescu: „Puterea îți ia mințile”

De-a lungul timpului, Traian Băsescu a recunoscut că a făcut greșeli, cum ar fi numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA, și vorbit și despre alte regrete.

Unul dintre cele mai mari regrete ale fostului președinte nu este legat de viața politică, ci de o pierdere personală. În 2015, socrul său, Gheorghe Andrușca, fost veteran de război, murea la 96 de ani. Fost subofiţer de jandarmi, Gheorghe Andruşca a făcut parte din garda mareşalului Ion Antonescu, a trăit pe viu rebeliunea legionară şi l-a însoţit de mai multe ori pe Antonescu pe frontul din Rusia.

Atunci, Traian Băsescu și-a amintit cu emoţie despre poveştile de din război ale socrului său. „Mie mi-a fost drag de când l-am cunoscut, înainte de a mă căsători cu soţia. Cele mai interesante poveşti erau cele din război, începând cu evenimentele cu rebeliunea legionară. Bătrânul a fost în garda lui Antonescu, a apărat atunci Palatul Victoria de legionari şi de multe ori compara rebeliunea legionară cu mineriada din 1991.

Făcea nişte conexiuni. El n-a ajuns la Stalingrad. Fiind jandarm au fost în teritoriile recuperate de la ruşi, dar de multe ori îl însoţea pe mareşalul Antonescu în deplasările pe front. Când vorbea de Mareşal îi curgeau lacrimile. A fost un om care a trecut prin tot ce putea trece un om născut în 1919, şi cu bune, şi cu rele. Perioada în care a fost jandarm a fost perioada care i-a luminat viaţa.

A fost foarte mândru de acea perioadă. A fost un om care a avut o experienţă extraordinară. Marele lui regret a fost că după instaurarea comuniştilor armata regală n-a mai fost bună, însă a rămas extrem de legat de Jandarmerie şi participa cu multă plăcere la evenimentele Jandarmeriei organizate la Suceava”, a povestit Traian Băsescu.

Regretul lui Traian Băsescu după moartea socrului său

Fostul preşedinte a mai spus atunci că regretă că, pentru a nu lăsa loc de discuţii, nu şi-a invitat niciodată socrul la Cotroceni şi a respins propunerile Jandarmeriei privind ridicare la gradul de general în rezervă: „Acum îmi pare rău că nu l-am invitat niciodată la Cotroceni, de Ziua Naţională, exact ca să nu fie discuţii. Şi propunerile de a-l face general în rezervă le-am refuzat. Deşi au fost vreo patru propuneri ale Jandarmeriei, am zis că toată lumea va spune că şi-a făcut Băsescu socrul general”.

Traian Băsescu a mai povestit cum a mers la pețit: „Era suspicios. Veneam tocmai din Constanţa aici în dulcea Bucovină să-i iau fata lui cea mare. N-a acceptat greu, dar a fost iscoditor.

Cred că m-ai degrabă l-a convins soţia mea că-s bun pentru ea, decât l-am convins eu pe socrul meu. Suspiciunea venea probabil şi din formaţia de jandarm. Acum înţeleg mai bine. Taţii îşi dau mai greu fiicele, sunt suspicioşi la orice băiat care se apropie de copii. Ca socru a fost excelent. Un om cu un bun simţ extraordinar, care numai ne-a ajutat când am avut nevoie”.

Traian Băsescu și Regele Mihai

Într-un interviu din iunie 2011, Traian Băsescu declara că abdicarea din decembrie 1947 nu a fost un act patriotic, ci doar a arătat că Regele Mihai „a fost slugă la ruşi“.

„Mulţi spun că abdicarea a fost un mare act patriotic. Nu! A fost un act de trădare a intereselor naţionale din partea Regelui Mihai. Antonescu este vinovat în istorie pentru pogromul împotriva evreilor, pentru deportarea lor în Transnistria. Uităm că România avea atunci un şef de stat. Antonescu era prim-ministru. Unuia îi dăm averile, pe altul îl facem criminal de război. De ce? Doar pentru că unul a fost slugă la ruşi?“, declara Traian Băsescu

Ulterior, în 2012, Băsescu declara că că regretă profund că am spus public ce gândește: „Şi asta îmi arată că uneori politicienii, măcar în chestiuni foarte sensibile, este bine să nu spună ce gândesc”. Întrebat cum apreciază că Regele Mihai nu ia răspuns în niciun fel, deşi a fost întrebată, Băsescu a răspuns: „Aşa trebuia să facă un Rege!”

Traian Băsescu și regretele legate de Kovesi

În timpul celor două mandate de președinte pe care le-a avut Traian Băsescu a numit-o pe Laura Codruța Kovesi de două ori în fruntea Parchetului General, în anul 2006, când Koveși avea doar 33 de ani. Băsescu a reconfirmat-o pe Laura Codruța Koveși la conducerea Parchetului General în anul 2009, deși avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii era negativ.

Ulterior, în 2013, Traian Băsescu a numit-o pe Koveși șefă la Direcția Națională Anticorupție (DNA). În timpul mandatului Laurei Codruța Koveși, procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți apropiați ai fostului președinte, printre care fratele Mircea Băsescu (condamnat definitiv în 2016 la 4 ani de închisoare cu executare), pe nepotul președintelui, Dragoș Băsescu (condamnat definitiv în 2018 la 3 ani cu executare), pe fiica Ioana Băsescu (trimisă în judecată în 2018) și soțul acesteia, avocatul Radu Pricop (trimis în judecată în anul 2015 și achitat), dar și pe Elena Udrea (trimisă în judecată în mai multe dosare).

Traian Băsescu: Puterea îți ia mințile, e la fel de periculoasă ca și corupția

În 2018, Traian Băsescu declara că regretă că a numit-o pe Kovesi la șefia DNA, uitând de un lucru: anume că puterea îți ia mințile. „Binomul va mai rezista cât timp va mai fi acest tandem Kovesi-Lazăr, dar, pe urmă, sunt convins că președinții vor învăța din aceasta experiență, cînd se va mai pune problema numirilor: două instituții bugetare care hotărăsc să stăpînească clasa politică. Va trebui să avem în vedere, de acum, un sistem de control al puterilor.

Aici eu am greșit, legea spune două mandate de câte trei ani, am făcut-o pe Kovesi procuror general de două ori, și m-am bătut pentru ea să fie la șefia DNA. Am greșit, nu am luat în considerare faptul că puterea îți ia mințile, e la fel de periculoasă ca și corupția, când vrei să-ți exerciți puterea zi și noapte. Eu am avut sentimentul de putere, știu ce înseamnă și știu că trebuie să-ți stăpînești tentația de a avea putere. Puterea nu trebuie exercitată discreționar, ci cu fermitate și respectînd legea”, spunea Traian Băsescu, la patru ani de la plecarea de la Cotroceni.