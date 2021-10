Legătura neștiută dintre Regele Mihai și CIA! Ce ofertă fabuloasă a primit din partea americanilor

Ediția de vineri a emisiunii EVZ Istoric a pus accentul pe misiuni ale CIA și ale Securității legate de persoana și de anturajul fostului monarh al României, de la a cărui naștere în 2021sărbătorim 100 de ani. John Florescu, fiul istoricului Radu Florescu, este realizator al mai multor filme despre Casa Regală. „Regele Mihai: Drumul spre casă” preia povestea dramatică a exilului unui tânăr adesea solitar, ținut in joc de șah între Vest și Rusia Sovietică. Regele a fost prins în încercările CIA de a înființa o rezistență armată în România, a fost spionat în exil de agenții temutei Securități a lui Ceaușescu.

„A fost un simbol de care mulți români se agățau, simbolul unei vieți mai libere. Dar tragicul nostru rege a rămas personaj secundar… Din suta de ani rămân câteva gesturi importante și o mulțime de gesturi frumoase cărora noi le-am întors spatele”, a declarat gazda emisiunii, jurnalistul Alecu Racoviceanu, în preambulul acesteia.

„R egele Mihai spunea că țara a pierdut sensul ei spiritual”

„În 2003 am fost la Palatul Elisabeta și am vorbit cu regele. A fost o conversație de două zile, mi-a explicat viața lor și relația cu tatăl său Carol al II-lea. A spus cuvinte frumoase despre el. Primul film Războiul regelui este despre momentul în care a plecat din România, ianuarie 1948, pentru că e o ruptură acolo. Nu am utilizat minute din cele 5 ore(n.r. – rămase din filmul menționat) și era material interesant. Am avut un contact de la Palatul Buckingham prin Prințul Philip. A vrut să vorbească despre verișorul lui. A fost fără cameră, numai audio. (…) Am citit 600 de pagini despre rege și interviul cu Filip. Regele spunea că în România s-a pierdut simțul inițiativei, țara a pierdut sensul spiritual. România a fost până acum o țară foarte spirituală,în spirit ortodox”.

A fost supravegheat de Securitate tot drumul până în Elveția

Chestionat de cercetătoarea Alice Barbu ce diferență crede că există între o Românie cu președinte la cârmă și una condusă de un rege, invitatul a precizat: „Noi ne-am născut așa cu regele, dar nu avem niciun partid de centru dreapta și nici orientat spre bani (n.r. – în sensul de a crește salarii, pensii etc.). Noi suntem arbitri”.

John Florescu a povestit momentul plecării definitive din țară a tânărului monarh. A fost frică fiindcă nu știi dacă pleci către vest sau Moscova. În tren a avut oameni ai Securității. Ca să ajungă în Elveția Securitatea a fost foarte atentă ce face, a fost pe tot parcursul (n.r. – drumului).

„Era convins că legal rămăsese regele României”

A plecat la Londra, apoi la Casa Albă să discute cu Truman. Au fost discuții cu Kremlin și Washington. S-a dus în această primă vizită cu o idee foarte clară. Vroia să spună că hârtia sa de abidcare nu e legală. În 2003 mai era convins că legal rămăsese regele României. Am găsit în documentele CIA, Mihai a fost obligat să semneze documentul (n.r. – de abdicare). Niciodată nu a reușit regele să redeschidă subiectul legalității actului de abdicare. Guvernul american are simpatie, dar nu sunt interesați să intre în discuție (n.r. – mesajul întrevederii regelui cu Truman). Franz Wisner a fost aici în 1944, l-a cunoscut pe rege. A revenit la Washington. CIA a avut ideea să facă o ofertă Regelui Mihai: 60.000 dolari (echivalentul a jumătate de milion de dolari), casă și ajutor. Regele a fost interesat, dar a fost cercetat îndeaproape și a zis Nu merci”, a explicat John Florescu.

