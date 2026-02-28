Social

Cele mai înspăimântătoare metode de tortură din istoria umanității. Victimele aveau o soartă îngrozitoare

Cele mai înspăimântătoare metode de tortură din istoria umanității. Victimele aveau o soartă îngrozitoare
Au existat de-a lungul istoriei metode de tortură îngrozitoare, cărora le-au căzut victime nenumărați oameni. Din cele mai sumbre momente ale umanități au rămas obieciuri care azi sunt interzise cu desăvârșire în țările civilizate.

Cele mai înspăimântătoare metode de tortură din istoria umanității. Victimele aveau o soartă îngrozitoare

Judecătorii Babilonului antic au fost deosebit de inventivi când a venit vorba despre tortută. Tăierea picioarelor, buzelor și nasului, orbirea, eviscerarea și smulgerea inimii au fost toate pedepse obișnuite în acest colț al lumii antice.

Asirienii erau și ei extrem de brutali. Finalurile îngrozitoare pe care le-au provocat dușmanilor lor i-au făcut celebri. „Voi rupe carnea și apoi o voi purta cu mine, ca să o arăt în fiecare ținut în care voi ajunge”, a spus, conform istoricilor, Asurbanipal, un rege asirian care a domnit între 668 și 627 î.Hr. Și moștenitorului său îi plăcea să taie pântecele adversarilor săi „de parcă ar fi berbeci tineri”.

Zdrobirea degetelor de la mâini și picioare

În Evul Mediu a fost folosită metoda „Tortura limbii”. Cu ajutorul unui dispozitiv proiectat să provoace multă durere în câteva secunde. Era folosită pentru a îndepărta limba celui torturat, cu puțin efort. Dispozitivul era încălzit în flăcări înainte de a fi prins pe limbă, care era răsucită de trei ori înainte de a fi smulsă.

Un alt miloc de tortură era zdrobirea degetelor de la mâini și de la picioare. Care erau introduse într-un dispozitiv bazat pe șuruburi care se strângeau, conform thedungeons.com.

Un cârlig metalic plasat în baza gâtului. Victimele erau apoi ridicate de la pământ, cu cârligul care se scufundă mai adânc în carne, provocând dureri incredibile.

O metodă des folosită era cea a mâinilor și picioarelor legate individual, de un dispozitiv car întinde sforile până când membrele inferioare și superioare se rupeau.

Victima, între bucăți de lemn cu țepi

Îngrozitoare era și tortura cu victima așezată între două bucăți de lemn în care se băteau cuie au țepi. Dispozititivul se strângea până când intra în carnea nefericiților, provocând dureri atroce.

Mongolii aveau obiceiul de-a lega victima de doi care, de mâini și de picioare. Exemplarele cabaline erau biciuite brusc și plecau în direcții diferite, sfârtecând victima.

