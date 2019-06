Cele mai eficiente diete si exercitii pentru un abdomen plat

Zona abdominala este predispusa depunerilor inestetice de grasime atat in cazul femeilor, cat si al barbatilor. Insa grasimea din jurul taliei reprezinta mai mult decat un disconfort si un motiv de jena cand suntem la plaja.





Medicii avertizeaza ca circumferinta abdominala crescuta este un factor de risc pentru boli cardiovasculare, diabet sau chiar cancer.

Intrebarea este: ce poti face pentru a reduce circumferinta taliei? Combinatia ideala pentru a pierde in greutate si a scapa de tesutul adipos din zona abdominala este cea dintre o dieta care ti se potriveste si sesiuni de antrenament pentru tonifierea abdomenului. Potrivit specialistilor, raportul importantei dintre cele doua solutii este 70% dieta si 30% exercitii fizice. Cu alte cuvinte, pentru a scapa de burtica, trebuie sa faci schimbari atat in alimentatie, cat si in stilul de viata. Doar abdomenele nu sunt suficiente ca sa obtii „patratele”. Oricat de mult sport ai face, fara eliminarea alimentelor ce favorizeaza depozitele de grasime in zona abdominala nu vei putea avea un abdomen plat.

Diete care topesc grasimea abdominala

Dieta Rina – este una dintre cele mai cunoscute metode de slabit din ultimul timp. Numita si dieta de 90 de zile, Rina se bazeaza pe disocierea alimentelor, care sunt impartite in patru categorii. Prin urmare, exista patru zile cu meniuri in care sunt permise alimente din cele patru categorii: proteine, amidonoase, carbohidrati si vitamine. Acest regim nu presupune infometare sau restrictie calorica, principala conditie fiind sa nu amesteci alimentele. Prin consumul unui singur tip de alimente, digestia este mai rapida si astfel se pot pierde kilogramele in plus. In cele 90 de zile de dieta se pot pierde pana la 10-15 kilograme, inclusiv colacul de grasime din jurul abdomenului. In plus, se modifica metabolismul, astfel incat noua greutate obtinuta poate fi mentinuta pe termen lung.

Dieta ketogenica – este o alta dieta fara infometare, care isi propune sa accelereze metabolismul, obisnuindu-l sa arda toate grasimile. Se bazeaza pe un consum predominant de grasimi sanatoase (70%), restul fiind proteine si carbohidrati. Dieta keto functioneaza dupa principiul cetozei, un fenomen natural care se produce in organism in lipsa glucidelor. Corpul incepe sa arda din grasimi, care sunt transformate la nivelul ficatului in corpi cetonici, folositi pe post de energie pentru muschi si creier. In primele doua saptamani de dieta, sunt excluse sursele de carbohidrati: paine, produse de patiserie, fast-food, cartofi, paste, orez. Sunt permise alimente din urmatoarele categorii: carne, lactate, oua, ulei de masline, ulei de cocos, avocado, nuci, migdale, caju, seminte, unt de arahide, legume verzi, broccoli, rosii, fasole verde, dovlecei, vinete, ridichi, usturoi, ciuperci. Dintre fructe – doar fructe de padure, citrice, merisoare, ananas.

Dieta mediteraneana – este mai degraba un stil de viata, decat o dieta, pentru ca spre deosebire de alte diete, aceasta poate fi mentinuta toata viata. Alimentatia specifica populatiei din zonele mediteraneene pune accent pe consumul crescut de fructe si legume proaspete, cereale integrale, migdale, leguminoase, lactate de capra, ulei de masline, peste, fructe de mare. In schimb, este limitat consumul de carne rosie.

Rezultatele pe JUDETE la Evaluarea Nationala! DURERE pentru MULTI elevi! Ce NOTE s-au obtinut!

Pagina 1 din 2 12