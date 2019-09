Mulți oameni încă nu știu ce mâncare este bună pentru creier. Creierul va îmbătrâni automat mai repede, își va pierde amintirile pe termen scurt și lung și se va micșora, dacă nu este bine „hrănit” cu nutrienți adecvați și relevanți.

Iată 8 din alimentele care servesc drept hrană pentru creier:

Peștele gras Acest tip de pește include somon, păstrăv și sardine, care sunt toate surse bogate de acizi grași omega-3. Știați că aproximativ 60% din creierul dvs. este format din grăsimi, iar jumătate din acea grăsime este omega-3? Creierul dvs. folosește omega-3 pentru a construi celulele creierului și nervilor, iar aceste grăsimi sunt esențiale pentru învățare și memorie. Omega 3-s are, de asemenea, câteva beneficii suplimentare pentru creier.

acesta poate încetini declinul mental legat de vârstă și poate ajuta persoanele afectate de Alzheimer.

vine în sprijinul deficienței de învățare și al depresiei.

Cafeaua Cafeaua poate ajuta la stimularea vigilenței și stării de spirit. Cele două componente principale din cafea – cofeina și antioxidanții, vă ajută creierul. Cofeina din cafea are o serie de efecte pozitive asupra creierului, inclusiv:

Atenție sporită: cofeina vă menține alerta creierului blocând adenozina, un mesager chimic care vă face somn.

Îmbunătățirea stării de spirit: cofeina poate stimula, de asemenea, unii dintre neurotransmițătorii, cum ar fi serotonina, care ne dau o stare de bine. l Concentrație accentuată.

Consumul de cafea pe termen lung, dar nu în cantități mari, este, de asemenea, legat de un risc redus de boli neurologice, cum ar fi Parkinson și Alzheimer.

Afinele Afinele oferă numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv unele care au în prim plan creierul. Unii dintre antioxidanții din afine s-au descoperit că se acumulează în creier și contribuie la îmbunătățirea comunicării între celulele creierului. Studiile au arătat că afinele ajută la îmbunătățirea memoriei și pot chiar amâna pierderea de memorie pe termen scurt. Turmeric Acest condiment galben este un ingredient cheie în pudra de curry și are o serie de beneficii pentru creier. Curcumina, ingredientul activ din turmeric, s-a dovedit a traversa bariera sângecreier, ceea ce înseamnă că poate fi eficient. Este un puternic compus antioxidant și antiinflamator care a fost legat de următoarele beneficii ale creierului:

Curcumina poate ajuta la îmbunătățirea memoriei la persoanele cu Alzheimer.

Stimulează serotonina și dopamina, care ameliorează depresia.

Poate ajuta la întârzierea declinului mental legat de vârstă, dar este nevoie de mai multe cercetări.

Broccoli Broccoli conține o serie de compuși care au efecte antioxidante și antiinflamatorii puternice, inclusiv vitamina K. Semințele de dovleac Semințele de dovleac conțin antioxidanți puternici care protejează corpul și creierul de deteriorarea radicalilor liberi.

De asemenea, sunt o sursă excelentă de magneziu, fier, zinc și cupru. Fiecare dintre acești nutrienți este important pentru sănătatea creierului:

Zincul: acest element este crucial pentru semnalizarea nervilor. Deficitul de zinc a fost legat de multe afecțiuni neurologice, inclusiv boala Alzheimer, depresia și boala Parkinson.

Magneziul: este esențial pentru învățare și memorie. Nivelul scăzut de magneziu este legat de multe boli neurologice, inclusiv migrene, depresie și epilepsie.

Cupru: Creierul folosește cupru pentru a ajuta la controlul semnalelor nervoase. Iar atunci când nivelul de cupru este în afara cazurilor, există un risc mai mare de tulburări neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer.

Fier: Deficiența de fier este adesea caracterizată de ceața creierului și funcția creierului afectată.

Nucile Cercetările au arătat că consumul de nuci poate îmbunătăți cogniția și chiar pot ajuta la prevenirea bolilor neurodegenerative. Mai mulți nutrienți din nuci, precum grăsimile sănătoase, antioxidanții și vitamina E, pot explica beneficiile pentru sănătatea creierului.

8.Portocalele Puteți obține toată vitamina C de care aveți nevoie într-o zi, consumând o portocală medie. A face acest lucru este important pentru sănătatea creierului, deoarece vitamina C este un factor cheie în prevenirea declinului mental. Vitamina C este un puternic antioxidant care ajută la combaterea radicalilor liberi care pot dăuna celulelor creierului. În plus, vitamina C susține sănătatea creierului pe măsură ce îmbătrânim.

