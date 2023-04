Cele mai bine plătite joburi din România în 2023. Sunt câteva domenii unde salariile au crescut cel mai mult

De departe cel mai vizibil efect al inflației mari va fi spirala creșterii salariilor, fenomen care pare să se contureze nu doar în România, ci și în alte state europene. De asemenea, specialiștii atrag atenția că inflația afectează companiile atât din perspectiva costurilor, cât și din prisma așteptărilor salariaților.

Construcțiile, HORECA şi vânzări, printre domeniile norocoase

Sunt câteva domenii în care au crescut salariile în anul 2023. De asemenea, angajatorii care se confruntă cu o criză de personal au bugetat, așadar, majorări de salarii pentru acest an. La polul opus, alte companii acționează cu mai multă prudență și au în plan eficientizări, reorganizări sau chiar restructurări de echipe în 2023.

Anul 2023 a început cu salarii mai mari în construcții și vânzări, arată datele recente. De asemenea, industria HORECA dă cele mai puternice semne de revenire din 2019 până în prezent.

Diferențele salariale se resimt cel mai mult în inginerie, acolo unde salariile au scăzut cu 11%, în IT au scăzut cu 5,5% și în HORECA cu 8%. În domeniul construcțiilor salariații primesc o creștere de 8,1%, iar în vânzări de 5,1%.

Din anul 2019 și până în prezent, HORECA pare că își revine cel mai bine, chiar dacă vorbim despre salarii mai mici. Spre exemplu, în primele trei luni ale acestui an, HORECA oferă joburi cu peste 50% mai mult comparativ cu anii trecuți. În IT, chiar dacă până acum erau foarte multe angajări în acest domeniu, iată că nu mai sunt atât de mult solicitări, chiar dacă România are în continuare un deficit de specialiști în acest domeniu.

Majorările din 2023 nu vor depăși 10%

Dacă anul trecut s-au majorat salarii cu o medie de 11% – 12%, majorările din 2023 nu vor depăși 10% decât în foarte puține domenii, punctează și Oana Botolan, consultant în piața muncii.

„Chiar dacă este inflație, în industriile în care este nevoie de oameni și lucrurile funcționează, este puțin probabil să vedem înghețări de salarii. Acum, majorările de salarii vor fi clar mai mici decât cele din 2022, dar cele mai multe companii au bugetat majorări salariale pentru 2023, pentru a compensa o parte din inflație. Rămâne de văzut dacă ele se vor concretiza și se vor adăuga la lefurile angajaților”, continuă Oana Botolan.

Creșterile salariale nu depășesc inflația

În ciuda așteptărilor și presiunii angajaților, puține vor fi cazurile în care majorările salariale vor compensa inflația.

„Salariații par să aștepte compensarea integrală a inflației. Considerăm nerealistă o asemenea abordare. Pe de altă parte, toate estimările spun că pe finalul anului 2023 inflația va scădea ușor, astfel încât poate abia în 2024 să vedem o presiune ceva mai mică”, explică Raluca Pârvu, business manager BPI România. Există așteptări ca inflația să scadă ușor anul acesta și să se apropie de pragul de 10%, informează antena3.ro.