Parlamentul European obligă angajatorii din UE să divulge salariile angajaților. Când va intra în vigoare directiva

Parlamentul European a adoptat în plen cu 427 voturi pentru, 79 împotrivă și 76 abțineri, o directivă care îi obligă pe angajatori să divulge angajaților informații despre remunerația celor din aceeași categorie de activitate profesională. Potrivit noii legislații, companiile din Uniunea Europeană trebuie să le ofere angajaților informațiile utile pentru a compara salarii și a expune diferențe de remunerare între femei și bărbați.

Secretul salarial va fi interzis

Normele prevăd că lucrătorii și reprezentanții lucrătorilor vor avea dreptul de a primi informații clare și complete despre nivelurile de salarizare individuale și medii, defalcate în funcție de gen. Secretul salarial va fi interzis, căci nu ar trebui să existe clauze contractuale care să împiedice lucrătorii să își divulge remunerația sau să solicite informații despre aceeași categorie sau alte categorii de remunerare a lucrătorilor.

Atunci când raportarea remunerațiilor indică o diferență de remunerare între femei și bărbați de cel puțin 5%, angajatorii vor trebui să evalueze salariile împreună cu reprezentanții angajaților lor. Statele membre vor trebui să instituie sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, cum ar fi amenzile, pentru angajatorii care încalcă normele. Un lucrător care a suferit un prejudiciu din cauza unei încălcări a normelor va avea dreptul de a solicita despăgubiri. Pentru prima dată, discriminarea multiplă și drepturile persoanelor non-binare au fost incluse în domeniul de aplicare al noilor norme.

Toți cetățenii Uniunii trebuie să beneficieze de noi drepturi

Samira Rafaela (Renew Europe, Olanda), din Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a declarat: „Am considerat prioritar să garantez cele mai incluzive și mai eficiente măsuri de transparență salarială pentru lucrători. Am obținut nu doar introducerea unor măsuri obligatorii pentru a elimina diferențele de remunerare între femei și bărbați, ci și ca toți cetățenii Uniunii să beneficieze de noi drepturi, de recunoașterea situației în care se află și de protecție împotriva discriminării salariale. Persoanele non-binare au același drept la informare ca bărbații și femeile. Sunt mândră că, prin această directivă, am definit pentru prima dată discriminarea multiplă în legislația europeană și am inclus-o drept circumstanțe agravante atunci când se stabilesc sancțiunile.”

Nu acceptăm niciun fel de discriminare salarială între femei și bărbați în UE

Kira Marie Peter-Hansen (Verzi/ALE, Danemarca), din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, a afirmat: „Această legislație arată în mod clar că nu acceptăm niciun fel de discriminare salarială între femei și bărbați în Uniunea Europeană. De-a lungul timpului, munca femeilor a fost subevaluată și prost plătită, iar prin această directivă facem un pas important pentru a asigura o remunerare egală pentru o muncă de valoare egală. Sunt foarte mândră că Parlamentul a reușit să extindă domeniul de aplicare, să întărească rolul partenerilor sociali și să asigure drepturi individuale și colective solide.”

Consiliul va trebui să aprobe oficial acordul înainte ca textul să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile reguli vor intra în vigoare la douăzeci de zile de la publicarea lor, se arată în comunicatul PE.