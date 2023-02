Situație critică la Parlamentul European. Protestatari kurzi amenință. Plenul a fost evacuat de urgență

Câţiva protestatari kurzi ameninţă că se aruncă de la balconul Parlamentului European dacă cererile lor politice nu sunt sprijinite. „Imagini incredibile în Parlamentul European”, a scris eurodeputatul Nicu Ştefănuţă pe social media.

Protestatari kurzi amenință să se arunce de la balcon

Plenul Parlamentul European din Strasbourg a fost evacuat miercuri, 15 februarie, după ce un grup de protestatari kurzi a pătruns în zona unui balcon.

Președinta Roberta Metsola a fost escordată de urgență în afara sălii. Protestatarii amenință că se aruncă de la balcon dacă nu se dă curs solicitărilor, a declarat şi europarlamentarul Cristian Bușoi.

Eurodeputatul Vlad Botoș: Din păcate astăzi am văzut un protest care nu are nimic cu respectarea democrației

„Parlamentul European este cea mai democratică și mai deschisă instituție pe care am văzut-o eu. Vocile tuturor sunt ascultate. Vizitatorii pot intra și asista la ședințe fără birocrație, fără restricții. Tot ce se cere este decență. Din păcate astăzi am văzut un protest care nu are nimic cu respectarea democrației, un protest cu tente extremiste în care unii protestatari au încercat chiar să-și pună viața în pericol la balconul destinat vizitatorilor.

Democrația înseamnă:

– discuții, – dezbateri, – negocieri, – nu amenințări și impunerea propriei agende. Înțeleg cauzele în care oamenii pun pasiune și pe multe dintre acestea le susțin, dar atunci când protestatarii susțin cauze în care Uniunea Europeană nu are atribuții, nu mi se pare normal să blochezi lucrările acestei instituții.

Încă nu au fost reluate lucrările, după mai bine de o oră pentru că chiar și în situațiile acestea dificile lucrurile trebuie rezolvate cu calm, chiar dacă durează ceva mai mult”, a scris, de asemenea, eurodeputatul Vlad Botoș pe contul său de Facebook.

Sursa foto: Facebook.com. NicuStefanutaMEP

„Era o dezbatere în sala de plen a Parlamentului European de la Strasbourg. Vorbeam despre Green Deal. Un grup de vizitatori care era la balcon a început să scandeze. Au început să arunce cu foi A4. Vicepreședinta PE a oprit dezbaterea. Toți europarlamentarii suntem în fața sălii de plen. Nu avem informații oficiale. Am văzut că s-au agățat câțiva protestatari de balcon, adică amenințau că sar, ceea ce a fost o imagine urâtă”, a mai declarat la AlephNews eurodeputatul Vlad Botoș.