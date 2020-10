Vineri, la emisiunea „Tucker Carlson Tonight”, președintele Donald Trump a vorbit deschis, fără ocolișuri, despre experiența prin care a trecut după ce a fost confirmat pozitiv cu virusul chinezesc. Acesta a fost primul interviu pe care liderul de la Casa Albă l-a acordat după ce a fost externat.

Într-un interviu acordat lui dr. Marc Siegel, colaborator în domeniul medical al Fox News, Trump a spus că, începând de vineri, nu mai ia medicamente și că se simte „cu adevărat, foarte puternic și sănătos”. Liderul de la Casa Albă a mai recunoscut că, înainte de a fi internat în spital, starea lui de sănătate nu era una tocmai bună. „Mă simțeam foarte vlăguit. Nu mă simțeam cum ar trebui să se simt președintele SUA”, a spus Trump.

În ceea ce privește tratamentul care i s-a administrat în lupta cu virusul chinezesc, Trump a recunoscut efectele benefice ale cocktailului experimental cu anticorpi Regeneron, despre care a spus că a făcut o „diferență extraordinară” în recuperarea sa.

Zile complicate cu medicii

„Au vrut să mă țină sub observație. Știi, au vrut să să se asigure că sunt bine. Dar … am fost acolo, cred, trei zile și jumătate. Eu am vrut să plec după prima zi. Chiar am simțit că nu sunt într-o stare proastă. După prima zi, cred că aș fi fost într-o stare mult mai proastă dacă nu aș fi luat acest Regeneron”, a spus Trump.

Trump, criticat pentru interacțiunea cu susținătorii care s-au adunat în fața unității medicale

„I-am putut auzi de la spital”, și-a amintit Trump. „ Eu eram foarte sus. Acest spital militar era construit precum un fort, la cel mai înalt standard. Cu toate acestea, nici ferestrele extrem de puternice nu m-au împiedicat să îi aud pe oameni cum scandau și cum țipau că mă iubesc și că sunt alături de mine”, a mai spus președinte Trump, scrie Fox News.

„După două zile de spitalizare am zis că vreau să ies și să salut oamenii, că vreau doar să mă urc într-o mașină și să le fac cu mâna. M-am dus și am vorbit cu Serviciul Secret și mi-au spus că nu este absolut nicio problemă. Și ai văzut ce s-a întâmplat”, a mai spus Trump.