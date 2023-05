Cele mai ascultate melodii de pe Youtube. Au miliarde de vizualizări, iar numărul lor continuă să crească

Videoclipul vibrant a lansat Clubul Youtube „Bilion Views” de pe platforma de streaming video, care între timp a devenit o realizare importantă pentru artiști și lideri din industrie. De la crearea sa în 2012, peste 300 de videoclipuri muzicale au fost acceptate în club, iar câteva au depășit recordul istoric al lui Psy.

Cele mai ascultate melodii din lume continuă să fie auzite

„Despacito” de Luis Fonsi și Daddy Yankee se menține în top ca cel mai vizionat videoclip muzical de pe YouTube, cu peste 8 miliarde de vizualizări în doar cinci ani de la lansare. Pe primul loc de află melodia pentru copii, „Baby Shark Dance” cu peste 12 miliarde, iar pe locul trei se află „Johny Johny Yes Papa”, tot un clip de copii, cu 6,69 de miliarde de vizualizări.

De asemenea, câțiva artiști au reușit să-l depășească pe Psy, printre care Ed Sheeran cu „Shape of You” cu 5,8 miliarde de vizualizări, Wiz Khalifa cu Charlie Puth cu „See You Again” cu 5,7 miliarde de vizualizări și Mark Ronson cu Bruno Mars cu „Uptown Funk” cu 4,7 miliarde de vizualizări, toate în decembrie 2022.

De asemenea, un număr impresionant de artiști muzicali au avut mai multe videoclipuri care au depășit un miliard de vizualizări – printre care Justin Bieber, Adele, Bad Bunny și Taylor Swift. Cântărețul și compozitorul columbian J Balvin a intrat în clubul miliardelor de vizualizări de 12 ori, făcându-l artistul cu cele mai multe videoclipuri în acest club de prestigiu.

Doar în 2022, mai mult de 50 de videoclipuri muzicale au obținut primele lor un miliard de vizualizări. În timp ce unii artiști muzicali au revenit triumfători în clubul de un miliard de vizualizări, alții au obținut pentru prima dată intrarea lor.

The Weeknd a adăugat al cincilea său videoclip cu un miliard de vizualizări datorită piesei „Save Your Tears”, mai puțin de doi ani de la premiera sa. Pe de altă parte, Cyndi Lauper a atins această performanță pentru prima dată cu piesa „Girls Just Want to Have Fun”, la 39 de ani de la lansarea sa inițială, deși nu a fost încărcat pe YouTube până în 2009, potrivit billboard.com.