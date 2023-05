Punct final în scandalul de plagiat cu Ed Sheeran. Artistul, pregătit să se retragă din muzică

Sheeran a susținut tot timpul că melodia este o creație proprie, însă moștenitorii lui Ed Townsend, coautor al piesei „Lets get it on”, cântată de Marvin Gaye, i-au intentat proces, cerându-i despăgubiri de 100 de milioane de dolari.

Artistul britanic a declarat recent că dacă va pierde procesul, se va retrage definitiv din muzică.

Tabăra adversă însă a continuat să-l acuze pe Sheeran de plagiat și a prezentat în instanță o înregistrare video de la un concert din Elveția, în care Sheeran poate fi auzit făcând trecerea pe scenă între ‘Let’s Get It On’ și ‘Thinking Out Loud’. Avocatul moștenitorilor a susținut în fața juraților că aceasta este „o dovadă ‘beton’ că a furat din celebra melodie”, scrie Daily Mail.

A vrut doar să facă spectacolele mai interesante

Când a venit rândul lui Sheeran să depună mărturie, el a urcat în boxa cu chitara sa și a folosit-o pentru a demonstra cum creează „mashup-uri de melodii” (n. combinații de piese cu trecere lină între ele) în timpul concertelor pentru a „condimenta puțin” spectacolul.

În pledoariile finale, avocata lui Sheeran, Ilene Farkas, a declarat că asemănările dintre progresiile de acorduri și ritmurile din Let’s Get it On a lui Marvin Gaye și Thinking Out Loud a lui Sheeran sunt ‘literele alfabetului muzical’.

Ea a adăugat: „Acestea sunt elementele de bază ale construcției muzicale pe care compozitorii de acum și dintotdeauna trebuie să fie liberi să le folosească, altfel noi toți cei care iubim muzica vom fi mai săraci din această cauză”.

Acuzatorii ar putea fi obligați să achite cheltuieli de judecată de peste 1 milion de dolari

Keisha Rice, care îi reprezintă pe moștenitorii lui Townsend, a declarat că „domnul Sheeran se bazează pe faptul că veți fi foarte, foarte copleșiți de succesul său comercial”, a spus ea, îndemnându-i pe jurați să își folosească „bunul simț” pentru a decide dacă melodiile sunt similare. La aflarea verdictului, tabăra acuzatoare s-a abținut de la comentarii.

Înfrângerea moștenitorilor lui Townsend îi poate obliga pe aceștia să-i plătească lui Sheeran o „sumă rezonabilă” pentru a-i acoperi cheltuielile de judecată, despre care avocatul specializat în proprietate intelectuală Mike Gilbert a spus că ar fi probabil una cu șapte cifre, din cauza duratei procesului.

Momente emoționante la aflarea verdictului

Ed Sheeran a început să plângă atunci când tribunalul din New York a anunțat că artistul nu a copiat melodia „Let’s Get it On” a lui Marvin Gaye. Jurații au motivat decizia spunând că exemplele pe care britanicul le-a oferit în cadrul audierii sunt suficiente, făcând referire la mash-up uri.

Juriul: „E cool să-l asculți pe Sheeran cântând la tribunal”

Jurata Sophia Neis, în vârstă de 23 de ani, a declarat că un factor cheie în influențarea verdictului în favoarea lui Sheeran a fost interpretarea cântecului în timpul procesului.

„Este evident că este mișto să ai pe cineva care să cânte muzică în fața ta live”, a spus Neis. „Așa că a fost o decizie interesantă a lui Sheeran, pentru că practic compari muzica cu o foaie. Dar a fost foarte cool să îl auzi pe Sheeran cântând la tribunal”.

Sheeran a oferit și el o declarație în urma verdictului, spunând că este „incredibil de frustrat de afirmațiile nefondate” și că artiștii trebuie să se poată angaja „independent în creație”, fără să se teamă că aceasta va fi „pusă în mod greșit sub semnul întrebării”.

În afara tribunalului, Sheeran a spus, citat de Daily Mail: „Sunt doar un tip cu o chitară căruia îi place să scrie muzică pentru ca oamenii să se bucure. Nu sunt și nu îmi voi permite să fiu o pușculiță”.

Cântărețul a descris calvarul prin care a trecut

„Am petrecut ultimii opt ani discutând despre două cântece cu versuri total diferite, melodii și patru acorduri care sunt, de asemenea, diferite și folosite de compozitori în fiecare zi în întreaga lume. În același timp, sunt incredibil de frustrat de faptul că unor astfel de afirmații nefondate li se permite să ajungă în instanță.

Aceste acorduri (n. comune în cele două piese) sunt blocuri de construcție care au fost folosite pentru a crea muzică cu mult înainte ca Let’s Get It On să fie scrisă și vor fi folosite pentru a crea muzică mult timp după ce noi toți nu vom mai fi. Ele fac parte din alfabetul unui compozitor, din setul nostru de instrumente, și ar trebui să fie acolo pentru ca noi toți să le folosim. Nimeni nu le deține sau modul în care sunt interpretate, la fel cum nimeni nu deține culoarea albastră.

Evident, sunt foarte fericit de rezultatul cazului și se pare că, până la urmă, nu va trebui să mă retrag din munca mea de zi cu zi”, a mai spus el.

El a adăugat că, dacă verdictul ar fi fost dat în cealaltă direcție, „am putea la fel de bine să ne luăm adio de la libertatea de creație a compozitorilor” și că artiștii trebuie să poată crea muzică originală „fără să se teamă la fiecare pas că această creativitate va fi pusă în mod greșit sub semnul întrebării. (…) Este devastator să fii acuzat că ai furat cântecul altcuiva când depunem atâta muncă pentru a ne câștiga existența’, a adăugat el.

Cântărețul a mai spus că a ratat înmormântarea bunicii sale din Irlanda din cauza procesului și că „nu va mai recupera acel timp”.

Totodată, la finalul procesului, artistul britanic a stat de vorbă preț de zece minute cu familia lui Ed Townsend, cei care i-au intentat proces și la final chiar s-au îmbrățișat.

