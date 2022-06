Un atac cu rachete rusești a făcut ravagii într-un centru comercial din Ucraina. 1.000 de civili se aflau în acel loc. VIDEO

Preşedintele Zelenski a spus că „ocupanții au tras cu rachete în centrul comercial, unde erau peste o mie de civili. Mall-ul este în flăcări, salvatorii sting incendiul, numărul victimelor este inimaginabil. Din neputință, Rusia continuă să vizeze oamenii obișnuiți. Este inutil să așteptăm decență şi umanitate din partea Rusiei”, a subliniat şeful statului ucrainean.

O operațiune de salvare era în desfășurare, iar nouă dintre răniți erau în stare gravă, a declarat Kyrylo Timoșenko, adjunctul șefului biroului prezidențial. Dmitri Lunin, guvernatorul regiunii Poltava, nu a oferit detalii despre atac sau victime. „Din păcate, există victime. Mai multe detalii mai târziu”, a spus el.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022