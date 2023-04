Cel puțin 12 presupuși infractori din Haiti au murit în chinuri. Localnicii i-au incendiat în plină stradă

Criza umanitară și politică din Haiti pare să nu se mai sfârșească. Cel puțin 12 presupuși criminali au fost bătuți până la moarte și ulterior au fost arși pe străzile din Port-au-Prince, capitala statului Haiti. Polițiștii înarmați cu puști i-au forțat pe acești infractori să stea pe asfalt, iar localnicii treceau cu mașinile peste ei. Ulterior, îi stropeau cu benzină și le dădeau foc.

Oamenii din zonă au luat victimele de la poliție, după ce presupușii infractori au fost reținuți în cartierul Canapé-Vert din Port-au-Prince. Ulterior, au început să arunce cu pietre în ei și le-au dat foc. Localnicii erau curioși de ceea ce se întâmplă în această zonă și s-au adunat la fața locului. Un reporter prezent la incident a relatat că a văzut 13 cadavre în flăcări.

Poliția din Haiti a transmis că agenții prezenți la fața locului au interceptat un grup de presupuși contrabandiști care se deplasau cu un microbuz. Ulterior, 12 dintre aceștia au fost „din păcate linșați de către membrii populației”. Într-un clip video de pe rețelele sociale se pot vedea pistoalele și încărcătoarele AK47 despre care autoritățile au spus că au fost confiscate. Acest incident vine într-un moment în care criza socială, politică și umanitară se adâncește în Haiti.

Consiliul de Securitate al ONU urmează să discute chiar pe parcursul zilei de astăzi, 25 aprilie, criza prin care acest stat trece. Este important de precizat că aproape 70 de persoane au fost omorâte în timpul unor confruntări între bandele din cel mai mare cartier din capitala țării. Aceste incidente s-au produs pe parcursul a șase zile, între 14 și 19 aprilie. În jur de 40 dintre persoanele ucise au fost împușcate sau înjunghiate, iar cel puțin doi erau copii.

Criza actuală s-a înrăutățit în anul 2021, când președintele Jovenel Moïse a fost asasinat în vila sa din Port-au-Prince. Bandele din acest oraș care au influență politică au acaparat mai mult de jumătate din oraș. Țara a fost guvernată de la asinarea fostului președinte de Ariel Henry, care era premier al statului Haiti. Nu se știe când vor putea fi organizate alegeri democratice. Ultimele au avut loc în urmă cu aproape șapte ani, în 2016, informează The Guardian.

Seeing reports of heavy shooting in Port-au-Prince’s Turgeau, Debussy, Pacot since 2am. Some houses and cars reported set aflame. Several people reported killed in front of police station in Canapé Vert. #haiti

The bodies of a number of young men, allegedly intercepted while armed, being burned in the street in Port-au-Prince’s Canapé Vert neighborhood. This was the least graphic video I was sent. #haiti pic.twitter.com/OzjXQ2MtXY

— Michael Deibert (@michaelcdeibert) April 24, 2023