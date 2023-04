Reacții în lanț, după decapitarea prizonierului ucrainean de către un soldat rus. Zelenski cere liderilor lumii să intervină

Un clip video în care un prizonier ucrainean este decapitat de un mulitar rus a devenit viral pe rețelele sociale. Președintele Ucrainei, Voldoimir Zelenski, nu a trecut cu vederea acest incident și a anunțat că aceste evenimente nu vor fi uitat și nici iertate. „Există ceva ce nimeni în lume nu poate ignora. Cât de ușor ucid aceste fiare… nu vom uita nimic și nici nu îi vom ierta pe criminali”.

Liderul de la Kiev a cerut tuturor șefilor de stat din lume să reacționeze imediat față de acest eveniment. „Toată lumea trebuie să reacționeze. Fiecare lider. Nu vă așteptați să uităm. Nu vom uita nimic. Înfrângere terorii rusești este necesară. Va exista responsabilitate legală pentru tot ”, a mai adăugat președintele ucrainean. Soldatul rus a folosit un fierăstrău pentru a-l decapita pe luptătorul ucrainean.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023