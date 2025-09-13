Cel mai vechi fluier de "polițist" are 3.300 de ani. Era folosit pentru dirijarea traficului la mormântul faraonului Akhenaton

Din cuprinsul articolului Fluier funcțional și astăzi

Arheologii au identificat la Akhetaten (Amarna, Egipt) un fluier vechi de circa 3.300 de ani, cioplit dintr-un os de la un deget de vacă. Obiectul misterios este primul fluier din os atestat în Egiptul antic și, potrivit echipei, ar fi aparținut unui „ofițer de poliție”. Acesta monitoriza accesul spre zona mormântului regal din capitala întemeiată de faraonul Akhenaton, tatăl lui Tutankhamon. Descoperirea și analiza au fost prezentate într-un studiu publicat la 1 septembrie în International Journal of Osteoarchaeology și relatată de Live Science.

Fluierul a fost găsit de Amarna Project în 2008, dar a intrat abia recent în analiză. Provine din așa-numitul Stone Village, o așezare de lângă Workmen’s Village, locuire asociată cu muncitorii implicați în amenajarea mormântului regal din deșertul estic.

Amplasarea artefactului într-o structură interpretată drept punct de control susține ipoteza folosirii sale de către un paznic sau polițist. În iconografia mormântului lui Mahu, șeful poliției din Akhetaten, apar scene cu santinele și arestări la posturile de pază, indicând o supraveghere strictă a perimetrului sacru.

„Este foarte aparte”, spune coautoarea studiului Michelle Langley de la Griffith University. Piesa are un singur orificiu perforat și încape în palmă; replicarea experimentală cu un os proaspăt de vacă a arătat că este funcțional. Forma naturală a capătului osului creează o „muchie” ideală pe care se sprijină buza inferioară pentru a sufla peste gaură și a produce sunet.

Studiul argumentează că asemenea artefacte „modeste” dezvăluie viața cotidiană și mecanismele de control și ordine din orașul lui Akhenaton. O capitală înființată în jurul anului 1347 î.Hr., locuită doar circa 15 ani și abandonată după moartea faraonului.

Pentru a înțelege contextul așezărilor de muncitori și al poliției din Amarna, cercetările anterioare au documentat rețele de drumuri, posturi de supraveghere și o forță de poliție. Inclusiv „medjay”, o trupă de elită de origine deșertică, responsabilă cu menținerea secretului și securității în jurul mormintelor. Fluierul de os completează acest tablou ca instrument de semnalizare simplu, portabil și eficient. scrie Live Science.