Cum a arătat prima grevă din istorie, desfășurată în Egipt. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cum au reacționat

Primul protest din istorie a avut loc în Egiptul Antic, în secolul al XIII-lea î.Hr., și este atestat printr-un papirus egiptean descoperit în satul Deir el-Medina, situat aproape de Valea Regilor și Valea Reginelor.

Aici, muncitorii însărcinați cu construirea și decorarea mormintelor regale au declanșat o grevă împotriva faraonului Ramses al III-lea, nemulțumiți de întârzierile grave în aprovizionarea cu alimente.

Potrivit documentului, acești artizani specializați nu mai primiseră de mult timp făină, ulei, bere sau cereale rațiile esențiale cu care erau recompensați pentru munca lor. Protestele au fost organizate atât în temple, cât și în afara lor, iar acțiunile muncitorilor au durat câteva luni până când au obținut ceea ce cereau.

Papirusul care atestă prima grevă din istorie este păstrat astăzi la Muzeul Egiptean din Torino, primul muzeu dedicat egiptologiei, fondat în 1824. Materialul, realizat din planta Cyperus papyrus, era folosit în Antichitate nu doar pentru documente administrative, ci și pentru rugăciuni, declarații de dragoste sau comploturi. Sulurile de papirus puteau ajunge la lungimi de până la 10 metri, dar există și exemplare mai mari, precum Papirusul Harris, care depășește 40 de metri.

Scribii, autorii acestor texte, făceau parte dintr-o castă intelectuală importantă și păstrau cunoștințele scrisului în mod exclusiv. Amenakht, autorul papirusului grevei, era parte dintr-o familie de învățați, fiind strămoșul celebrului Butehamon. Documentul redactat de el rămâne o mărturie impresionantă a primei forme de revoltă socială consemnată în istoria omenirii.

Doleanțele muncitorilor au fost înregistrate într-un papirus scris de scribul Amenakht, în numele grupului de protestatari, și oferă o imagine clară a cauzelor grevei. „Anul 29, a doua lună a sezonului Potopului, ziua 10. Astăzi, echipa a trecut de punctul de control spunând: Ne este foame! Au trecut deja 18 zile în această lună de când bărbații s-au dus să stea în spatele templului funerar al lui Thutmose al III-lea. Suntem aici din cauza foamei și a setei. Nu suntem obișnuiți să nu avem alifii, pește și legume. Scrieți-i faraonului, stăpânul nostru perfect. Luați aminte la cuvintele noastre și scrieți-i vizirului, superiorul nostru, pentru că avem nevoie de provizii”, se arată în papirusul egiptean. Protestul a fost în cele din urmă soluționat printr-un acord temporar, muncitorii primind din nou rațiile promise, scrie fanatik.