Cel mai umilitor moment din viața Regelui Charles. „Era ceva sordid și profund jenant”

Încă de dinainte de lansarea sezonului 5, se știa că serialul „The Crown“ va scoate la iveală mai multe detalii rușinoase din Familia Regală. Pelicula a adus aminte și de cel mai umilitor moment din viața actualului rege Charles al III-lea: „Tampongate“. El avea un mod inedit de a atrage femeile, în special pe Camilla, chiar dacă era căsătorit cu Prințesa Diana.

În 1993, presa britanică a publicat transcrierea integrală a unei conversații private dintre Prințul Charles și Camilla Parker Bowles (actuala Regină Consoartă), o conversație cu o conotație sexuală. Acesta i-ar fi spus fetei de care era îndrăgostit că vrea „să trăiască în pantalonii ei“ și că se va reîncarna sub formă de tampon. Discuțiile au provocat mai multe controverse, mai ales pentru că erau din perioada în care avea o căsnicie cu Diana.

Conversația dintre Charles și Camilla a avut loc, de fapt, pe 17 decembrie 1989, când amândoi erau încă căsătoriți (Charles și Diana s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996, iar Camilla și Andrew Parker Bowles s-au separat în 1993 și au divorțat în 1995.)

Publicația „Daily Mirror“ a plătit 30.000 de lire sterline pentru această conversație, dar editorul Richard Scott a preferat să o țină pentru el și să nu o supere pe Prințesa Diana. Cu toate astea, la scurt timp a apărut un articol cu titlul „Apelul telefonic secret de noapte-bună al lui Charles“, iar britanicii și-au schimbat părerea despre fiul Reginei Elisabeta.

Despre conversația lui Charles cu Camilla

Dominic West (53 de ani), care a preluat rolul lui Charles în sezonul 5 din „The Crown” a studiat scandalul „Tampongate” și a declarat că a fost o conversație cât se poate de normală. El a precizat că orice bărbat îndrăgostit face glume și că nu a înțeles niciodată de ce s-a produs acest scandal.

„Îmi amintesc că, la vremea respectivă (a publicării conversației – n.r.) am crezut că era ceva sordid și profund jenant. Privind în urmă, și fiind nevoit să joc scena, am devenit conștient că nu era vina acestor doi oameni, doi îndrăgostiți, care aveau o conversație privată. Este clar acume cât de invazivă și dezgustătoare a fost atenția presei față de acea conversație. Ceea ce ma făcut extrem de înțelegător față de cei doi“, a declarat actorul, potrivit The Time.