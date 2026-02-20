Cel mai scurt drum cu avionul din lume, într-un colț al Europei. Leagă două insule aflate la doar câțiva kilometri distanță

În nordul Scoției, în arhipelagul Orkney, există o rută aeriană care a devenit faimoasă printr-un detaliu simplu: durata. Zborul dintre insulele Westray și Papa Westray este considerat cel mai scurt zbor cu pasageri programat din lume. Distanța dintre cele două aeroporturi este de aproximativ 2,7 kilometri, iar durata trecută în programare ajunge la circa un minut și jumătate, uneori mai puțin în condiții favorabile.

Westray și Papa Westray sunt două insule aflate în partea de nord a arhipelagului Orkney. Aeroporturile sunt la mică distanță, iar zborul acoperă 1,7 mile, adică aproximativ 2,7 kilometri. În mod normal, compania programează segmentul la aproximativ 90 de secunde, iar timpul efectiv petrecut în aer poate coborî spre un minut, în funcție de vânt și de procedurile de operare.

Zborul face parte dintr-un serviciu regulat de transport aerian destinat legăturilor dintre insulele arhipelagului Orkney. Rutele dintre Kirkwall, centrul administrativ al arhipelagului, și insulele din nord, printre care Westray și Papa Westray, sunt operate ca servicii esențiale, menite să asigure deplasări frecvente.

Aceste legături aeriene sunt folosite în mod constant, în special în situațiile în care transportul maritim nu poate fi utilizat din cauza condițiilor meteo sau a programului limitat al curselor.

În ianuarie 2025, Loganair a anunțat că a fost selectată de Orkney Islands Council pentru a continua operarea serviciilor aeriene între insule. Potrivit comunicatului companiei, contractul urma să se deruleze între 1 aprilie 2025 și 31 martie 2029.

Un anunț de achiziție publică publicat în ianuarie 2025 arată că autoritățile locale urmăresc menținerea zborurilor regulate între Kirkwall și insulele Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay și Eday. Documentul subliniază rolul acestor curse în asigurarea conectivității dintre insule, precum și în accesul rapid la servicii și la legături aeriene spre Scoția continentală.

Zborul dintre Westray și Papa Westray este inclus într-o rută mai largă care leagă aceste insule de Kirkwall, principalul aeroport al arhipelagului Orkney. Segmentul Westray–Papa Westray reprezintă cea mai scurtă etapă a acestui traseu, care asigură conexiunea aeriană dintre insulele din nord și Kirkwall.

Aeronava folosită frecvent pe această rută este Britten-Norman BN-2 Islander, un avion ușor, potrivit pentru legături scurte, operare pe piste mici și capacitate redusă de pasageri.

Guinness World Records include ruta aeriană dintre Westray și Papa Westray în categoria celor mai scurte zboruri comerciale programate. În evidențele organizației este indicat un timp minim raportat de 53 de secunde pentru parcurgerea rutei. Acest interval este distinct de durata oficială din programul de operare, care este mai mare și ține cont de procedurile standard de decolare și aterizare.

În același timp, datele oficiale ale operatorului arată diferența dintre durata trecută în program, de aproximativ 90 de secunde, și timpul efectiv petrecut în aer, care poate fi mai scurt.