Cel mai nou nu înseamnă neapărat cel mai bun

Fiecare dintre ele vrea să ne convingă că aduce acel nou element care ne lipsește, fără de care nu ne dăm seama cum am trăit până acum. Unele produse chiar aduc un element de noutate, altele sunt mici evoluții ale unor produse care sunt performante și în ziua de astăzi. Exemplele ies și din sfera categoriilor menționate mai devreme – pasionații de mașini sunt asaltați de astfel de promisiuni în momentul în care producătorii ies la înaintare cu câte un facelift. Bineînțeles că tehnologiile adăugate sunt binevenite, însă, de cele mai multe ori, sunt insuficiente pentru a justifica o nouă achiziție.

Același trend poate fi văzut și în cazul telefoanelor mobile. Nivelul de performanță a ajuns atât de ridicat, încât evoluțiile de la an la an sunt din ce în ce mai mici. De exemplu, noua generație de telefoane iPhone oferă doar 15% în plus la capitolul putere de procesare față de modelele lansate în anul 2017. Așa că nevoia unui nou telefon nu înseamnă neapărat alegerea unuia lansat de curând. Fiecare iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X este mai mult decât capabil să navigheze ore întregi pe net, pe Facebook și să redea fără probleme clipurile de pe YouTube. În plus, procesorul A11 este mai mult decât pregătit pentru a edita fotografii RAW și clipuri video la înaltă rezoluție.

Așadar, ce a promis Apple în cazul noii generații de telefoane mobile și de ce rezultatele financiare nu au fost mulțumitoare? Cele mai căutate modele au fost iPhone XR și iPhone XS Max, din motive complet diferite pentru fiecare în parte.

Primul a venit împreună cu promisiunea că oferă tehnologia unui iPhone X la un preț cu 25% mai mic. Astfel, pentru $749, fanii Apple primesc același design, un ecran un pic mai mare (6.1”, față de 5.8” pe iPhone X), un procesor de nouă generație, cu 15% mai performant decât generația anterioară, apreciatul FaceID și o cameră foto cu un singur modul, dar cu capabilități de portret. Dacă iPhone XR ar fi adus doar avantaje, acesta ar fi devenit cel mai dorit smartphone din întreaga lume. Din păcate, Apple a renunțat la tehnogia OLED în favoarea clasicului LCD și a păstrat densitatea pixelilor pe care o regăsim chiar și pe clasicul iPhone 4. Dintre toate specificațiile, ecranul este cel care a cunoscut cele mai multe compromisuri, eliminarea Force Touch fiind una dintre ele. Alte lucruri de menționat sunt construcția din aluminiu (în locul oțelului inoxidabil regăsit pe iPhone X) și standardul IP67 (în locul IP68 regăsit pe iPhone XS și iPhone XS Max). Culorile vibrante au compensat din plin lipsa acestor specificații.

Al doilea exemplu n-a făcut rabat de la calitatea cu care Apple ne-a obișnuit, însă a împins foarte mult limitele pe care un smartphone premium îl poate practica. Chiar dacă fanii au avut posibilitatea de a primi un ecran mult mai mare într-un telefon cu aproximativ aceleași dimensiuni ca ale unui iPhone 8 Plus, prețul a fost factorul principal care a dus la performanțele slabe în vânzări.

