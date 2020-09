Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au pus punct definitiv relației lor de iubire. Ei au decis să se despartă după ce au câștigat cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial de la Kanal D.

Bărbatul s-a reorientat rapid, astfel că astăzi, la câteva săptămâni distanță de separarea de fosta iubită, el are deja pe cineva.

Problemele dintre ei au apărut în timp, a povestit Livian. O serie de mici dezamăgiri din partea Biancăi ar fi dus la despărțire.

„Eu când am ajuns la ea, nu știu de ce, am avut impresia că e ca și cum îți pierzi interesul față de cineva și vrei pe altcineva. Ești așa rece… și am avut impresia asta când am văzut-o. Nu a sărit să mă ia în brațe, dar nu a făcut chestia asta pentru că era nervoasă din altă cauză.

Eu eram nervos tot din altă cauză. Am rămas la ea, afirmația Biancăi că am dormit cu Peți e aiurea și a fost aruncată nu știu cu ce scop. Nu ai cum să zici așa ceva, chiar dacă era la caterincă”, a spus Livian pe canalul său de YouTube.

Livian și-a găsit deja liniștea în brațele altei femei. ”Lupul” se afișează tot mai des cu noua parteneră, Florentina, despre care susține că sunt „în cunoaștere”.

Părțile negative au ieșit la suprafață odată ce bărbatul și-a găsit o altă dragoste, susținând că fanii fostei iubite o critică pe noua parteneră. Drept urmare, Livian a rugat public oamenii să nu mai recurgă la astfel de gesturi în ceea ce o privește pe Florentina.

„Toată chestia asta este între mine și Bianca, nu înțeleg de ce implicați și alte persoane. De ce o implicați și pe fata cu care ies. Dacă este să atacați pe cineva, mă puteți ataca pe mine. Nu dați în fată, în susținătorii mei”, a spus Livian, conform Cancan.