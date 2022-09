Cel mai mare uragan din 1931. De ce este Ian cel mai periculos ciclon care a atins vreodată Florida

Cu o viteză de peste 240 km/h, acesta va fi cel mai puternic ciclon care a atins vreodată coasta de vest a peninsulei Florida, relatează CNN. Iar mișcarea sa mai lentă, în prezent de 14 km/h, va însemna că condițiile catastrofale vor persista mai mult timp pe teritoriu. În unele comitate de pe coasta de vest a Floridei este deja prea târziu pentru evacuare, în timp ce pe mare o ambarcațiune cu migranți s-a scufundat și 23 de persoane au dispărut.

Potrivit ultimelor date actualizate de către Centrul Național pentru Uragane (NHC), Ian este un uragan de categoria 4 pe scara Saffir-Simpson de 5. Cu vânturi susținute de 249 km/h și rafale mai puternice, Ian se deplasează deja în largul coastei de vest a Floridei. Acesta este foarte aproape de a atinge categoria de intensitate maximă pentru un uragan, ceea ce se traduce prin vânturi susținute de peste 250 km/h (155 mph).

„Este o furtună majoră”, a declarat miercuri guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, într-o conferință de presă, relatează AFP. „În mod clar, acesta este un uragan foarte puternic, care va avea consecințe de anvergură”, a spus el. După ce va atinge pământul, cel mai probabil își va pierde din putere, deși va rămâne un uragan. Potrivit NHC, se așteaptă ca „pagubele catastrofale provocate de vânt de-a lungul coastei de sud-vest” să se „extindă în interior”.

The City of Naples has issued an emergency citywide curfew to protect and safeguard the health, safety, and welfare of City of Naples residents, visitors, and first responders. The curfew is effective immediately until further notice. pic.twitter.com/C1OIiFkCoN

— Naples Police Dept. (@NaplesPolice) September 28, 2022