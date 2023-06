Cel mai mare regret al lui Tudor Pretuț, după „Liceenii”. A renunțat la carieră pentru o femeie

Tudor Petruț, cunoscut pentru rolul „Șerban”, din filmul „Liceenii”, a povestit că cel mai mare regret al său este că a renunțat la teatru pentru televiziune.

„Pentru că sunt regizor de teatru de meserie, pentru că am copilărit în Teatrul Național lângă Emanuel Petruț și pentru că am făcut Facultatea de Regie și n-am fost chiar printre ultimii și pentru că am avut șansa să montez câteva spectacole înainte să mă mut în America, da, am fost deziluzionat de faptul că a trebuit să renunț la teatru. Acum am descoperit reclamele de televiziune, am înlocuit teatrul cu reclamele…” – Tudor Petruț.

A renunțat la tot pentru dragoste

Chiar dacă s-a bucurat de un succes formidabil în „Liceenii”, actorul s-a mutat în SUA alături de fosta sa soție și de copiii săi. Tudor Petruț a recunoscut că a renunțat la faimă pentru dragoste, dar că asta a simțit să facă pe moment.

„Am avut șansa să devin tată. Un moment absolut extraordinar și băiatul meu cel mare s-a născut în America, după care mama lui l-a adus în România ca bebeluș. Am terminat amândoi facultatea în 1990 și am realizat că, sentimental, emoțional și chiar pragmatic, ea nu ar fi vrut să stea în România. Era cetățean american născut acolo, cu origini românești prin tată. În drum s-a căsătorit cu o nemțoaică foarte, foarte simpatică și amândoi au construit o familie senzațională, patru copii.

Toți patru au vorbit românește și germană de mici. Trei dintre ei au făcut facultatea în România, printre care și fosta mea soție. Așa am întâlnit-o, evident, și, mai mult, ei fiind foarte apropiați de de cultura română și pentru că fostul meu socru voia să ajute copiii să aibă relații cu români din România, unchiul meu Emanuel Petruț a fost într-o vizită în Los Angeles și printr-un complex de împrejurări a stat o săptămână la ei. Când a revenit mi-a povestit toată istoria și mi-a și spus, așa, mai în zeflemea, «păcat că nu o să cunoști p-aia mică, fiindcă este de o dulceață senzațională». Ei bine, dulceața senzațională a venit la Universitatea din București și am cunoscut-o.

Eu am avut noroc, pentru că m-am m-am dus la această familie numeroasă și generoasă și am fost dădacă într-o bună perioadă de timp, după care am încercat eu să înțeleg cum funcționează lumea filmului și a televiziunii. E foarte greu până-i prinzi pulsul, pentru că noi venim cu, cum să spun, cu naivitatea asta, că orice se poate și că, mai ales că, vezi Doamne, eu am făcut câteva filme în România, o diplomă universitară care pentru Europa e totuși prestigioasă, dar nimic nu s-a întâmplat”, a povestit actorul în podcastul lui Adrian Artene.