Cel mai mare pod din lume va fi inaugurat în iunie. A fost construit în timp record

Cel mai înalt pod din lume va fi inaugurat în luna iunie, în China, și va atinge o înălțime comparabilă cu cea a unui zgârie-nori.

Podul Marelui Canion Huajiang, situat în provincia montană Guizhou din sud-vestul Chinei, va atinge o înălțime de 625 de metri față de nivelul râului, ceea ce îl va face cu 289 de metri mai înalt decât viaductul Millau din Franța, actualul deținător al recordului.

Podul va traversa canionul cunoscut și sub denumirea de „crăpătura Pământului”, iar acesta face parte dintr-un program național de modernizare a infrastructurii, vizând îmbunătățirea accesibilității în regiunile montane mai puțin dezvoltate, precum Guizhou, aflată la 1.300 de kilometri vest de Shenzhen.

Conform presei de stat, timpul de traversare a Marelui Canion Huajiang va scădea de la două ore la doar câteva minute. Podul suspendat, cu grinzi din oțel, va avea o lungime totală de 2.890 de metri.

