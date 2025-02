Monden Cel mai mare complex al lui Ruby. A fost și la psiholog pentru a rezolva problema







Ruby a recunoscut că sunt multe lucruri care nu îi plac la aspectul său fizic și că a încercat să scape de ele din copilărie. Cântăreața trece prin momente neplăcute și pentru că nu își poate vedea animalele mereu. Casa ei este în renovări, iar aceasta este nevoită să stea într-un apartament fără animăluțele ei.

Ce îi lipsește cel mai mult lui Ruby

„Un loc în care să fie toate animalele mele împreună și fericite și în care să aibă parte de atenția mea, pentru că ele sunt învățate să fie îngrijite, băgate în seamă. Nu mai are cine să vorbească cu ele acum. Pisicile sunt la apartament, în camera lor, că le-am făcut și lor o cameră.

Mă duc în fiecare zi la ele și acum după petrecere trebuie să plec la ele, dar na, mă duc, le fac curat, le pun apă, mâncare, stau un pic cu ele și nu e ca atunci când stăteau nonstop cu mine. Asta îmi lipsește: casa mea și atât, în întregime cu tot ce conține ea”, a spus artista.

A fost complexată în copilărie

Ruby a mai spus că marele ei complex a fost nasul, dar că s-a operat când a împlinit 18 ani. Aceasta a declarat că a început să aibă mai multe încredere în ea după ce și-a micșorat nasul. Cântăreața a spus că, în acest moment, o deranjează că are celulită, dar că se rezolvă cu puțină ambiție.

„Complexul meu cel mai mare era că aveam un năsuc un pic mai voluminos și ăsta a fost un complex de care abia așteptam să scap încă din copilărie și când am împlinit 18 ani m-am operat la nas.

Și chiar a fost un moment bun în viața mea pentru că mi-a dat mai multă încredere în mine, mi-a dat mai multă putere de a fi eu și mă bucur că am făcut asta. Așa bineînțeles ca orice fată am complex de genul: nu-mi place că am celulită nu știu unde, chestii care se lucrează cu un pic de ambiție”, a spus ea.

Ruby a cerut ajutorul unui psiholog

Artista a mai spus că a apelat la serviciile unui terapeut pentru a scăpa de frici. Aceasta a declarat că a fost evaluată de un psiholog înainte de show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV, și că a decis să continue ședintețe.

„Am apelat o dată la serviciile unui terapeut. Am participat în urmă cu mai mulți ani la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici” de la PRO TV, a fost un proiect care încă dinainte să ajung acolo m-a suprasolicitat psihic, pentru că mă așteptam la lucruri foarte grele și foarte nasoale.

Aveam și un psiholog de la Pro TV care a trebuit să ne evalueze înainte de a avea permisiunea de a participa la show. Și după prima evaluare cu psihologul am decis să mai merg, pentru că mi-era prea frică de broaște și acum nu mai mi-e frică”, a spus artista pentru Cancan.