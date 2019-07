Allan Moore va părăsi industria benzilor desenate imediat după lansarea ultimului număr din proiectul la care lucrează în prezent: The League of Extraordinary Gentlemen, Volume IV: The Tempest, notează Screen Rant.

Alan Moore este un scriitor englez cunoscut mai ales pentru munca sa în domeniul benzilor desenate, printre care Watchmen, V pentru Vendetta, Balada lui Halo Jones, Lucru în mlaștină, Batman: The Joking Killing și din iad

Moore s-a făcut remarcat odată cu The Saga of the Swamp Thing, care a debutat înfebruarie 1984. Stilul său aparte, prin care abordează diferit miturile moderne ale supereroilor, deconstruindu-le şi reconstruindu-le neaşteptat, în conflict cu supereroii clasici, din epoca de aur a benzilor desenate, l-a făcut foarte apreciat de public.

Una dintre cele mai apreciate lucrări ale sale, V de la Vendetta, a inspirat un film şi, se spune, inclusiv mişcarea Anonymous, care a adoptat măştile Guy Fawkes ca simbol, într-un mod asemănător celui personajului principal imaginat de moore.

Sursa: Descoperă

Te-ar putea interesa și: