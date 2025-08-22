International Cel mai devastator sezon de incendii forestiere din istorie







Sezonul de incendii forestiere din Uniunea Europeană a atins un nivel record, cu peste un milion de hectare mistuite de flăcări doar până joi, potrivit datelor analizate de Sistemul European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS).

Valul de incendii afectează grav principalele regiuni ale Peninsulei Iberice și ridică semne de întrebare privind pregătirea autorităților pentru combaterea fenomenului.

În ultimele săptămâni, flăcările au mistuit aproximativ 1.016.000 de hectare, suprafață mai mare decât întreaga insulă Cipru sau aproape o treime din teritoriul Belgiei.

Este pentru prima dată din 2006, de când EFFIS monitorizează incendiile forestiere, când UE depășește pragul de un milion de hectare. Anterior, recordul negativ fusese înregistrat în 2017, cu 988.000 de hectare afectate.

Majoritatea pierderilor au fost înregistrate după 5 august, când suprafața arsă era de doar 380.000 de hectare.

Spania și Portugalia au fost cele mai afectate țări, cu peste 400.000 de hectare arse în Spania și 270.000 în Portugalia, echivalentul a 3% din teritoriul țării. În Spania, acest sezon este cel mai grav din 1994 încoace, conform datelor oficiale.

Experții indică o combinație de factori pentru amploarea incendiilor: temperaturile extreme recente au uscat pădurile, iar schimbările climatice agravează riscul prin valuri de căldură și secete mai frecvente.

Totuși, principala cauză rămâne acumularea excesivă de vegetație inflamabilă pe terenuri abandonate și lipsa măsurilor preventive adecvate. Procuratura specială pentru probleme de mediu din Spania a inițiat deja o anchetă pentru a investiga lipsa planurilor de prevenire a incendiilor.

Autoritățile locale și europene monitorizează cu atenție evoluția incendiilor, însă intervențiile au fost complicate de condițiile meteorologice extreme.

În zonele afectate, pompierii lucrează continuu pentru a proteja comunitățile și infrastructura, iar evacuările au fost frecvente în regiunile cele mai grav afectate.

Potrivit datelor EFFIS, incendiile forestiere eliberează cantități semnificative de dioxid de carbon, contribuind astfel la poluarea atmosferică și la încălzirea globală.

UE se află pe cale să înregistreze un nou record negativ de emisii cauzate de incendii în acest an, consolidând legătura dintre schimbările climatice și intensificarea fenomenului de incendii forestiere.

Sezonul actual de incendii are efecte majore asupra mediului, economiei și societății europene. Pe termen scurt, pierderile includ păduri distruse, terenuri agricole compromise și evacuarea locuitorilor.

Pe termen lung, consecințele se resimt prin degradarea ecosistemelor, pierderi de biodiversitate și costuri financiare uriașe pentru refacerea zonelor afectate.

Pe plan internațional, acest episod amplifică dezbaterile privind adaptarea la schimbările climatice și importanța planurilor eficiente de prevenire a incendiilor. Strategiile europene vor trebui consolidate rapid pentru a evita repetarea unor astfel de situații catastrofale în viitor.