Cel mai bun aeroport din lume. Nu a pierdut niciun bagaj în peste trei decenii

Aeroportul Internațional Kansai (KIX) din Japonia se mândrește cu o performanță remarcabilă: nu a pierdut niciun bagaj de la deschiderea sa, în 1994, până în prezent, timp de peste 30 de ani. Anual, aeroportul gestionează milioane de pasageri și zeci de mii de bagaje, potrivit India Times.

Aeroportul Kansai, situat pe o insulă artificială în largul orașului Osaka, este recunoscut internațional pentru eficiența operațiunilor sale de manipulare a bagajelor. În 2024, acesta a fost desemnat „Cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor” în cadrul World Airport Awards, un clasament internațional realizat de o organizație britanică de rating aeronautic.

Aceasta nu este prima recunoaștere de acest tip: aeroportul a obținut de opt ori titlul de excelență pentru gestionarea bagajelor.

În perioadele de vârf, aeroportul procesează zilnic aproximativ 30.000 de bagaje, fiecare fiind sortată cu atenție după destinație. Bagajele sunt transportate pe benzi automate echipate cu senzori, iar angajații patrulează constant zona pentru a preveni plasarea greșită sau scăparea bagajelor.

În plus, manipularea manuală a bagajelor de către personalul aeroportului oferă un nivel suplimentar de siguranță și verificare, reducând riscul de pierdere la zero.

Sistemul de urmărire este complet integrat: fiecare bagaj are un cod unic, iar monitorizarea digitală permite personalului să detecteze rapid orice neregulă în fluxul de bagaje. Procedurile stricte de sortare și verificare sunt parte dintr-o cultură organizațională orientată spre precizie și responsabilitate, aspect ce a devenit un model de bune practici pentru aeroporturile din întreaga lume.

Totuși, aeroportul a precizat că responsabilitatea sa se limitează la manipularea bagajelor pe teritoriul terminalului și al instalațiilor proprii. Pierderile sau problemele care apar pe zborurile de legătură nu intră în responsabilitatea directă a KIX.

La nivel global, aproximativ 20 de milioane de bagaje sunt pierdute sau întârziate anual. La aeroporturi mari, cum ar fi Heathrow, JFK sau Charles de Gaulle, se raportează frecvent zeci sau chiar sute de bagaje pierdute pe zi, în special în perioadele de vârf.