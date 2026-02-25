Social

Cel mai bun aeroport din lume. Nu a pierdut niciun bagaj în peste trei decenii

Comentează știrea
Cel mai bun aeroport din lume. Nu a pierdut niciun bagaj în peste trei deceniiSursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Aeroportul Internațional Kansai (KIX) din Japonia se mândrește cu o performanță remarcabilă: nu a pierdut niciun bagaj de la deschiderea sa, în 1994, până în prezent, timp de peste 30 de ani. Anual, aeroportul gestionează milioane de pasageri și zeci de mii de bagaje, potrivit India Times.

Aeroportul Internațional Kansai n-a pierdut niciun bagaj

Aeroportul Kansai, situat pe o insulă artificială în largul orașului Osaka, este recunoscut internațional pentru eficiența operațiunilor sale de manipulare a bagajelor. În 2024, acesta a fost desemnat „Cel mai bun aeroport din lume pentru livrarea bagajelor” în cadrul World Airport Awards, un clasament internațional realizat de o organizație britanică de rating aeronautic.

Aeroport

Aeroport. Sursa foto: Freepik

Aceasta nu este prima recunoaștere de acest tip: aeroportul a obținut de opt ori titlul de excelență pentru gestionarea bagajelor.

Procesează zilnic 30.000 de bagaje

În perioadele de vârf, aeroportul procesează zilnic aproximativ 30.000 de bagaje, fiecare fiind sortată cu atenție după destinație. Bagajele sunt transportate pe benzi automate echipate cu senzori, iar angajații patrulează constant zona pentru a preveni plasarea greșită sau scăparea bagajelor.

Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean

În plus, manipularea manuală a bagajelor de către personalul aeroportului oferă un nivel suplimentar de siguranță și verificare, reducând riscul de pierdere la zero.

Kansai Aeroport

Kansai Aeroport. Sursa foto Google Maps

Nu își asumă pierderile care apar pe zborurile de legătură

Sistemul de urmărire este complet integrat: fiecare bagaj are un cod unic, iar monitorizarea digitală permite personalului să detecteze rapid orice neregulă în fluxul de bagaje. Procedurile stricte de sortare și verificare sunt parte dintr-o cultură organizațională orientată spre precizie și responsabilitate, aspect ce a devenit un model de bune practici pentru aeroporturile din întreaga lume.

Totuși, aeroportul a precizat că responsabilitatea sa se limitează la manipularea bagajelor pe teritoriul terminalului și al instalațiilor proprii. Pierderile sau problemele care apar pe zborurile de legătură nu intră în responsabilitatea directă a KIX.

La nivel global, aproximativ 20 de milioane de bagaje sunt pierdute sau întârziate anual. La aeroporturi mari, cum ar fi Heathrow, JFK sau Charles de Gaulle, se raportează frecvent zeci sau chiar sute de bagaje pierdute pe zi, în special în perioadele de vârf.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:23 - Primul oraș din România care vrea să interzică păcănelele, după ordonanța Guvernului
18:15 - Cel mai lăudat film cu pirați din ultimii ani, lansare oficială. Unde puteți urmări „The Bluff”
18:06 - Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
17:58 - A murit o jurnalistă cunoscută în presa din România. Mesaje de condoleanțe din partea colegilor
17:51 - Șapte cetățeni moldoveni, în fața justiției la Paris după graffiti cu sicrie și mesaje despre Ucraina
17:45 - Japonia lansează prima școală online în care profesorii apar exclusiv ca personaje animate

HAI România!

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunc EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

Proiecte speciale