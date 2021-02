Cea mai bătrână persoană din Europa a scăpat de COVID-19. Călugărița franceză a fost testată pozitiv pentru coronavirus cu câteva săptămâni înainte de cea de a 117-a aniversare, pe 16 ianuarie.

Din fericire, femeia, care este cel mai bătrân locuitor al Europei, nu a prezentat simptomele bolii COVID-19, potrivit directorului de comunicare al azilului din Toulon în care locuiește sora André, David Tavella, citat de CNN.

Cel mai bătrân european a scăpat de COVID-19

Călugărița, născută în 1904 sub numele de Lucille Randon, se simte bine.

„Nu am știut că am avut virusul”, a spus sora André. „Nu, nu am fost speriată, pentru că nu mi-e teamă să mor”, a adăugat ea.

Acum, că a scăpat de virus, femeia se pregătește de cea de a 117-a aniversare. Și, chair dacă nu poate primi vizitatori din cauza restricțiilor, a primit mesaje video de la familie și de la primarul local. În plus, femeia asistă la slujbele religioase printr-o conexiune publică.

„Facem tot ce putem ca s-o vedem fericită”, a mai spus reprezentantul azilului.

Urmează sărbătorirea a 117 ani

Masa de aniversare va conține foie gras, un desert sofisticat (baked Alaska sau omelette norvégienne, înghețată cu tort prăjit și bezea) și un pahar de vin roșu. „Sora André bea un pahar de vin la fiecare prânz”, a explicat reprezentantul azilului, David Tavella.

Acesta a adăugat că petrecerea are loc într-un moment cum nu se poate mai potrivit, care marchează relaxarea restricțiilor impuse de pandemie. „Rezidenții noștri vor putea, în sfârșit, să-și părăsească fiecare camera, să mănânce împreună și să participe la diferite activități”, a mai spus Tavella.

A scăpat și de Gripa Spaniolă

Sora André a lucrat ca guvernantă și învățătoare, obișnuindu-i pe copii să fie foarte politicoși, după cum a povestit călugărița.

Ea a intrat la mănăstire în 1944, și locuiește în azilul din Toulon din 2009. A trecur cu bine prin cele două războaie mondiale și prin Gripa Spaniolă, dar atunci nu a luat virusul. „Vine și trece”, spune, filozofic, călugărița despre virus.

Lucille Randon sau sora André este a doua cea mai bătrână persoană din lume. Este depășită la vârstă de Kane Tanaka, o femeie din Japonia, născută pe 2 ianuarie 1903.

Ea a devenit cea mai bătrână persoană din Franța în octombrie 2017, după moartea lui Honorine Rondello, și este a doua cea mai vârstnică oersoană care a trăit în Hexagon, după Jeanne Calment, care a atins 122 de ani.

