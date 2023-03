Cel mai așteptat duel dintre Farul și Rapid. Ce strategie au Hagi și Mutu: Este periculos

Farul și Rapid se vor duela în această sâmbătă. Farul Constanța dorește să obțină cele trei puncte pentru a intra în play-off de pe prima poziție a clasamentului, iar Gheorge Hagi a explicat ce strategia va avea la acest meci și care sunt punctele forte ale echipei sale.

„Am avut un an foarte bun, în care jucătorii s-au autodepăşit, am arătat că suntem o echipă competitivă, am avut constanţă, am dat ransdament, jucătorii au jucat foarte bine. Am arătat că merităm să fim unde suntem. De acum încolo încep meciurile foarte tari, meciurile grele.

Sperăm să credem în ce facem şi să avem mult curaj. Ne aşteaptă un meci dificil cu Rapid, dar suntem încrezători, avem convingerea că vom face un meci bun.

Boli e accidentat, iar Baravykas încă nu este apt. În rest toată lumea e bine. E important să ne atingem obiectivul de a încerca să ne impunem, să dominăm şi să impunem intensitatea şi ritmul jocului”, a anunțat Gheorghe Hagi, conform hotnews.

Adrian Mutu, despre duelul dintre Farul și Rapid

Și Adrian Mutu speră ca Rapidul să câștige, chiar dacă nu va fi un meci ușor. Tehnicianul a mai spus că Ioniță nu va fi prezent în acest duel și că va fi înlocuit de un alt fotbalist la fel de talentat.

„Pentru noi, de mâine începe play-off-ul. Întâlnim echipa de pe primul loc, o echipă grea, o echipă bună. Vom avea de mâine încolo 11 meciuri ca 11 finale. Abordăm meciul la victorie, așa cum am făcut-o tot timpul. Nu este un meci ușor, dar vrem să câștigăm, bineînțeles.

Alibec este unul dintre cei mai buni atacanți din România, așa cum este și Dugandzic și trebuie să fim atenți la el pentru că este periculos. Ioniță este un jucător important, ca de altfel toți băieții din echipă. Mi-ar fi plăcut să-l avem cu noi, dar eu cred că cine va intra în locul lui își va face treaba”, a susținut Adrian Mutu la conferința de presă premergătoare partidei.