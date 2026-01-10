Cel mai absurd motiv pentru care, în București, poți plăti o amendă de 200 de lei

Hrănirea porumbeilor de la balcon este, pentru mulți locuitori ai Capitalei, un gest aparent inofensiv, asociat cu ideea de grijă față de animale.

În Sectorul 1 al Municipiului București, acest obicei este însă reglementat strict și poate atrage sancțiuni contravenționale. Baza legală este Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 131/2008, un act normativ aflat în vigoare de peste 15 ani, dar puțin cunoscut de publicul larg.

Actul normativ reglementează normele de bună gospodărire, igienă și conviețuire socială pe raza Sectorului 1. În mod explicit, hotărârea interzice hrănirea porumbeilor, a câinilor fără stăpân și a altor animale în spațiile publice sau în zonele care pot afecta sănătatea și confortul comunității.

Textul hotărârii stabilește că aceste fapte constituie contravenții atunci când generează murdărirea domeniului public, apariția dăunătorilor, riscuri sanitare sau disconfort pentru ceilalți locatari.

Balcoanele, deși fac parte din proprietatea privată, sunt tratate ca spații cu impact asupra mediului comun atunci când efectele se propagă către fațade, trotuare sau apartamentele vecine.

În interpretarea autorităților locale, hrănirea porumbeilor de la balcon nu este o acțiune strict privată. Resturile de hrană, excrementele și prezența constantă a păsărilor pot afecta fațadele clădirilor, pot murdări trotuarele și pot genera reclamații din partea vecinilor.

Hotărârea nr. 131/2008 pornește de la principiul că dreptul de proprietate nu poate fi exercitat în mod abuziv, în detrimentul sănătății publice și al confortului colectiv. Din acest motiv, un balcon devine relevant din punct de vedere contravențional atunci când este folosit pentru activități care au efecte vizibile în afara apartamentului.

Pentru nerespectarea prevederilor hotărârii, pot fi aplicate sancțiuni contravenționale sub formă de amendă. Constatarea și sancționarea faptelor intră în competența Poliției Locale Sector 1 și a altor structuri împuternicite de autoritatea locală.

Amenzile pot fi aplicate în urma sesizărilor făcute de vecini sau ca urmare a constatării directe de către agenții de control. De regulă, intervenția este precedată de avertismente sau notificări, însă legea nu condiționează sancțiunea de existența unei somații prealabile.

Porumbeii sunt considerați, în documentele administrative, o specie urbană cu potențial de risc sanitar. Excrementele pot deteriora clădirile, pot favoriza apariția insectelor și pot contribui la transmiterea unor agenți patogeni. Din această perspectivă, hrănirea constantă a păsărilor este privită ca un factor care încurajează suprapopularea și amplifică problemele de igienă.

Hotărârea din 2008 reflectă o abordare adoptată și în alte orașe europene, unde hrănirea porumbeilor este restricționată sau interzisă tocmai pentru a limita impactul asupra mediului urban.

Unul dintre motivele pentru care această hotărâre generează controverse este lipsa de informare. Actul normativ este vechi, nu este promovat activ și nu este menționat frecvent în comunicările publice. Mulți locatari află despre existența interdicției abia în momentul în care sunt reclamați sau avertizați de autorități.

În practică, aplicarea sancțiunilor este inegală și depinde adesea de reclamațiile vecinilor, ceea ce alimentează percepția de arbitrar sau abuz.