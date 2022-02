Cei mai bine plătiți angajați din România. Ce trebuie să faci pentru a obține un astfel de job

Este concluzia la care a ajuns fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui (USR). Aflat în opoziție, acesta a prezentat situația cu cheltuielile salariale din sistemul bugetar, acuzând risipa de bani publici.

„Cheltuielile cu salariile la stat aproape s-au dublat în ultimii 5 ani. În campanie ne vorbesc despre reducerea risipei și ținerea în frâu a cheltuielilor. După alegeri, însă, începe din nou dezmățul. Fac agenții noi pentru activul de partid. Măresc numărul de ministere. Cresc numărul de posturi. Adaugă tot felul de sporuri noi. Totul ca activul de partid să aibă de unde să își ia salarii (și unii mai șmecheri și pensii speciale) din banii luați de la mediul privat”, a arătat fostul ministru al Economiei.

Claudiu Năsui a subliniat faptul că salariile din sistemul de stat sunt mult mai mari decât cele din sistemul privat. Diferența este, conform fostului ministru USR chiar și de 2.000 de lei.

„Și să nu credeți că salariile la stat nu sunt mici. Un salariat la stat are în medie un salariu mai mare cu 2.000 de lei pe lună decât un salariat din privat. În timpul ăsta, românii care vor să muncească pleacă afară, tocmai din cauza acestui stat care le ia jumătate din salariu și le dă sănătate insalubră și educație doar pe hârtie”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Ce se întâmplă cu banii statului

În acest context, Claudiu Năsui a precizat că aceste salarii pun o presiune din ce în ce mai mare pe buget. De aici și necesitatea unor împrumuturi menite să acopere datoriile cu veniturile lucrătorilor publici. Năsui a mai scris că actuala guvernare PSD-PNL a deschis robinetul la angajările de partid la stat.

„În doar patru luni cât am avut minister la Economie (pentru că PNL a întârziat cu interes înființarea ministerului condus de un userist), printre altele, am inițiat reducerea aparatului instituției cu 40%. Știți ce s-a întâmplat cu această inițiativă după ce am plecat? A fost distrusă de PSD și PNL care au făcut dintr-un singur minister două, cu creșterea pe măsură a numărului de posturi din ele. Am plecat e un fel de a zice. În fapt, am fost forțați să ne dăm demisia pentru că n-am vrut să semnăm baroniada PNDL 3. Făcută de actualul șef al PNL pe banii oamenilor ca să-și atragă voturi în propriul partid”, a adăugat Claudiu Năsui.

Mesaj pentru Ciolacu și Klaus Iohannis

În finalul postării, el a transmis un mesaj pentru Marcel Ciolacu, președintele PSD, dar și pentru șeful statului Klaus Iohannis. Claudiu Năsui le-a recomandat celor doi să fie mai atenți la risipa banului public și să determine măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului

„În loc să fie cu ochii doar pe creșteri de taxe, domnii Ciolacu și Iohannis ar face bine să se uite la reducerea risipei. România se poate face bine, dar pentru asta trebuie să reducem cheltuielile statului și să lăsăm mai mulți bani în mediul privat. Acei contribuabili care țin în spate tot ce face statul, plus toate datoriile pe care le acumulează”, a încheiat Claudiu Năsui.