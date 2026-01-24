Ceaușescu și „decretele de grațiere și amnistie”. Evenimentul Istoric vă ajută să înțelegeți cum funcționa „iertarea de partid și de stat”

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Comunismul românesc „moare greu”. Nu este intenția să mă refer la nostalgici și la nostalgii. Este vorba de anumite particularități ale regimului care l-au făcut să „supraviețuiască” prin consecințele asupra societăților democratice.

Acum 37 de ani, data de 26 ianuarie era o zi omagială în care „țara stătea în loc”, pentru a-i ura „Cârmaciului”, ani mulți și sănătate. Presa publica telegrame de felicitare ale „oamenilor muncii” dar și ale diplomaților români acreditați la București, de regulă din țările „lumii a treia”, cum se numeau atunci statele din Africa, America Latină, Asia de Sud-Est.

Comuniștii inventaseră „pușcăria la locul de muncă”. Practic, cei care aveau pedepse pentru infracțiuni ușoare erau trimiși să lucreze fie în alte locuri, cu domiciliu impus, fie unde lucraseră și înainte, reținându-li-se din retribuția lunară o sumă ca despăgubire până la complinirea pagubei produse „avutului obștesc”. Uneori, cu „intervenții” mai scăpau și cei ce conduseseră băuți și produseseră accidente cu victime sau pagube materiale. Uneori și delapidările și alte fapte puteau să fie pedepsite astfel.

Acolo însă unde se dorea a se da un exemplu, se mergea la pedeapsa cu închisoarea. Dar și aici, unele cazuri beneficiau de „grațierea și amnistria prin decret”. Asemeni domnitorilor medievali, Ceaușescu le dădea în ziua în care își aniversa ziua de naștere, pe 26 ianuarie.

Data de 26 ianuarie 1988, când Ceaușescu a împlinit „70 de ani de viață și 55 ani de activitate revoluționară” a avut parte de astfel de decrete. Și pe 26 ianuarie 1989, s-au dat decrete. Mi-au povestit oameni care în acea perioadă aveau procese inclusiv la Tribunalul Suprem al RSR. Când s-a aflat că s-a dat decretul în ultimul an de viață al lui Ceaușescu, pe holurile instanței a răsunat inclusiv „1000 de ani să trăiască, tovarășul!” Evident, n-a fost să fie, a mai trăit până în decembrie 1989.

Pe măsură ce dictatura lui Ceaușescu se apropia de final, condamnările la moarte nu au fost atât de numeroase. Doar faptele grave economice sau crimele, ori agresiunile cu violență care au dus la infirmități pentru victime sau chiar la deces ulterior comiterii agresiunii, trădarea erau pedepsite prin execuție. Dar, de 26 ianuarie, dacă nu se făcea amnistie, se mai făceau comutări.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie au meritat să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!