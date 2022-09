Cea mai tristă zi în tenisul mondial. Legendarul Roger Federer a decisă să se retragă. La ce turneu va juca pentru ultima dată

Zi tristă pentru tenisul mondial. La 41 de ani, elvețianul Roger Federer și-a anunțat retragerea din „Sportul Alb”. Ultima competiție la care va juca va fi Laver Cup, ce va fi găzduită de Londra în perioada 23-25 septembrie. De-a lungul carierei, Federer a strâns 20 de titluri de Mare Șlem și a devenit unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie. El și-a anunțat decizia în cadrul unei scrisori.

Anunțul trist făcut de Roger Federer

„Pentru familia mea din tenis și nu numai, dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, adversarii mei și, mai presus de toate, fanii care dau viață acestui sport.

Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți. După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani”, a anunțat marele jucător de tenis.

Unde va juca pentru ultima dată în carieră

„Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale.

Laver Cup de săptămâna viitoare de la Londra va fi ultimul meu eveniment ATP. Voi mai juca tenis în viitor, desigur, dar nu la Grand Slamuri sau în circuit. Este o decizie dulce-amară, pentru că îmi va lipsi tot ce mi-a oferit acest circuit. Dar, în același timp, există atât de multe lucruri de sărbătorit.

Mă consider unul dintre cei mai norocoși oameni de pe pământ. Am primit un talent special pentru a juca tenis și am făcut-o la un nivel pe care nu mi l-am imaginat niciodată, pentru mult mai mult timp decât am crezut vreodată că este posibil”, a mai transmis Federer.

Roger Federer a câțtigat Australian Open în 2004, 2006, 2008, 2010, 2017, 2018. A învins la Roland Garros în 2009. A triumfat la Wimbledon în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017, iar la U.S. Open a fost campion în 2004, 2005, 2006, 2007 și 2008.

În prezent, Rafa Nadal deține 22 de titluri de Mare Șlem, iar Novak Djokovici a câștigat 21.