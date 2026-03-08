Cea mai scumpă plăcuța de înmatriculare din Elveția, vândută pentru o sumă cu șașe cifre

O licitație online organizată în Elveția a stabilit un nou record pentru cea mai scumpă plăcuță de înmatriculare vândută în această țară, potrivit publicației Blue Win.

Plăcuța „SO 1”, aparținând cantonului Solothurn, a fost adjudecată pentru suma de 390.000 de franci elvețieni, 432.611 de euro, depășind precedentul record stabilit în 2024.

Procesul de licitație a atras zeci de oferte și a fost marcat de o competiție intensă între ultimii participanți, care au ridicat prețul final cu zeci de mii de franci în ultimele minute.

Licitația s-a desfășurat online timp de o săptămână și a pornit de la un preț inițial de 10.000 de franci. În total, au fost înregistrate 29 de oferte. Conform informațiilor publicate de presa elvețiană, prețul final a fost stabilit după mai multe prelungiri ale timpului de licitare, generate de noi oferte depuse aproape de momentul închiderii.

Potrivit organizatorilor, „ultimul ofertant a fost utilizatorul cu numele «edelstark»”, iar două persoane au ridicat succesiv prețul cu câte 10.000 de franci înainte de închiderea licitației.

Suma de 390.000 de franci reprezintă cel mai mare preț plătit vreodată pentru o plăcuță de înmatriculare în Elveția. Recordul anterior fusese stabilit în 2024, când plăcuța „ZH 24” din cantonul Zurich a fost vândută pentru 299.000 de franci.

Licitațiile pentru plăcuțe cu numere mici sau combinații speciale sunt organizate periodic de autoritățile cantonale, iar veniturile obținute intră în bugetele locale.

Pe lângă recordul stabilit de „ZH 24”, alte exemple notabile includ plăcuța „ZH 11”, care a fost vândută în decembrie pentru 262.000 de franci. De asemenea, în 2018, plăcuța „ZG 10” din cantonul Zug a fost adjudecată pentru 233.000 de franci, iar cantonul Aargau a obținut în 2021 suma de 134.000 de franci pentru plăcuța „AG 55”.

Licitația care a stabilit recordul nu a fost însă prima încercare de vânzare a plăcuței „SO 1”. O primă rundă organizată în decembrie a fost anulată după ce autoritățile au identificat oferte considerate abuzive.

În timpul acelei licitații, prețul a depășit temporar pragul de un milion de franci, însă administrația cantonului Solothurn a observat nereguli în modul în care erau plasate ofertele.

Potrivit autorităților cantonale, „cu o zi înainte ca prețul să depășească un milion de franci existau oferte serioase și verificabile de până la 357.000 de franci”. Creșterile neobișnuit de mari ale prețului au ridicat suspiciuni privind autenticitatea unor oferte.

După verificări suplimentare, reprezentanții cantonului au contactat persoanele care plasaseră cele mai mari oferte. În urma acestor discuții s-a confirmat că unele dintre ele fuseseră făcute în glumă.

Administrația a decis atunci anularea licitației și organizarea unei noi proceduri „într-un proces de licitație conform legislației”.

Pentru a evita situații similare, autoritățile au introdus condiții suplimentare pentru participanți. Cei interesați să liciteze au fost obligați să se identifice în prealabil cu date valide din documente oficiale și să se înregistreze online.

De asemenea, a fost efectuată o verificare a bonității financiare a participanților înainte de acceptarea ofertelor.

Aceste măsuri au permis desfășurarea licitației fără incidente majore, iar plăcuța „SO 1” a fost adjudecată la finalul perioadei de licitare pentru suma record de 390.000 de franci elvețieni.