Zi specială pentru Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori români, care a împlinit 85 de ani. Nu au fost mari motive de bucurie pentru artist, care a dezvăluit că are câteva persoane apropiate internate în spital. Din cauza infectării cu coronavirus. Ajuns la o vârstă venerabilă, Florin Piersic a spus că-și dorește să urce din nou pe scenă, la teatru.

Florin Piersic, la 85 de ani

De fapt, asta este cea mai mare dorință pe care o are în prezent. Să fie stea din nou în fața publicului, „fără de care un actor nu poate exista”, după cum a spus Florin Piersic.

„Cel mai mult îmi lipsește publicul. Ultima dată am jucat cu Medeea Marinescu la București. Apoi ne-am dus și am jucat la Timișoara. Am jucat și mi s-a părut că au trecut 100 de ani de când nu am mai jucat. Deși a trecut doar un an. Îmi este dor de public. El este partenerul meu și al tuturor actorilor. Nu doresc nimic altceva decât să mă mai întâlnesc cu publicul meu. Aș da orice să mai dau 10 ani înapoi, să mai pot juca”. Au fost făcute declarațiile făcute de sărbătoritul zilei, prin telefon, la emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

„Să știți că vă port în inima mea. Și când nu o să mai fiu o să vă port în inima mea

Marele artist a spus că așteaptă și speră ca toată această tevatură creată de pandemia de coronavirus să ia sfârșit cât mai curând. „Când o să treacă toată nebunia cu pandemia asta nenorocită să mi se întâmple ce mi-a zis Medeea. Nu ți-e dor de plimbările noastre? Să plecăm și să jucăm?

Să știți că vă port în inima mea. Și când nu o să mai fiu o să vă port în inima mea. Doresc să vă port noroc dumneavoastră, românilor. Și nu numai”. A conchis Florin Piersic.