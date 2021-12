Cea mai iubită vedetă din România a ajuns pe mâinile medicilor. Veștile nu sunt tocmai bune

Anca Serea a declarat de mai multe ori că starea ei de sănătate este precară. Prezentatoarea își face analizele anual, acestea sunt în grafic, dar corpul ei cedează.

Vedeta nu a mai putut merge pe picioare și a fost ajutată chiar de soțul ei, Adi Sînă. Cuplul s-a speriat îngrozitor după ce bruneta a fost la un prag de leșin.

“Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine, cu excepția somnului!”, a povestit Anca Serea pe Instagram.

Anca Serea, probleme de sănătate de 1 decembrie

Vedetă a mărturisit că a petrecut o noapte în spital pentru a își face mai multe investigații, iar de Ziua Națională a României a fost externată. Motivul stărilor înfiorătoare este oboseala.

“Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a anunțat Anca Serea.

Relație de poveste

Anca Serea și Adi Sînă s-au căsătorit în 2015 și au o familie extrem de numeroasă. Cei doi sunt mai apropiați ca niciodată și se înțeleg de minune. Prezentatoarea TV a mărturisit că înțelegerea și comunicarea sunt cheia unei relații fericite.

„«Fericiți până la adânci bătrâneți nu este un basm, este o opțiune», spune un citat și este cât se poate de adevărat. Prea repede au trecut 6 ani, de când eu și cu Adrian ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu și am pornit împreună într-o frumoasă aventură 🙏. Casătoria noastră a fost și continuă să rămână nu doar o relație de iubire, ci și de prietenie și de susținere.

Deși suntem firi diferite, încercăm întotdeauna să ne înțelegem reciproc( uneori ne și iese), să comunicăm frumos, să găsim mereu câteva clipe de petrecut împreună și știm cu siguranță unul despre celălalt că ne completăm în gânduri și în sentimente. În plus, am reușit să construim o familie frumoasă, iar copiii nu doar ne leagă și mai puternic unul de celălalt, ci sunt cele mai mari binecuvântări din viețile noastre. Nu pot decât să îmi doresc și să ne doresc încă mulți ani la fel de buni împreună. La mulți ani, iubirea mea!”, a scris Anca Serea, potrivit Cancan.