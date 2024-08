Social Cea mai bună legumă pentru cei care suferă de diabet. Scade imediat glicemia







Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a discutat despre legumele care pot ajuta la scăderea glicemiei, dar și despre alte remedii naturale de sezon. Ea a menționat că perele de pământ, cunoscute și sub numele de napi, sunt foarte utile pentru persoanele cu diabet.

Aceste legume nu vindecă boala, dar contribuie la scăderea nivelului de glicemie și îmbunătățesc circulația periferică, adesea afectată de această afecțiune.

Cea mai bună legumă pentru cei care suferă de diabet

Lidia Fecioru recomandă consumul a două-trei napi de trei ori pe zi, fie că sunt fierte sau crude. Aceste legume sunt bogate în nutrienți esențiali. Ele conțin calciu, zinc, fier, sodiu, magneziu, fosfor și vitamine precum A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (acid folic) și C, având 20 mg de vitamina C. Lidia încurajează pe toți cei care au acces la napi să îi consume, datorită beneficiilor lor pentru sănătate.

„O plantă foarte bună pentru cei care sunt diabetici. Nu-i vindecă de diabet, dar îi ajută la scăderea glicemiei. Ajută foarte mult la circulația periferică, la multe chestii pe care diabetul le distruge în corp. Este vorba despre perele de pământ, acele flori galbene înalte care fac ca niște mere în pământ. Nap se numește leguma.

Se spune că cei care au probleme cu glicemia și chiar dacă își iau tratamentul, tot 200 se menține glicemie, sunt recomandate două-trei legume de 3 ori pe zi, fierte cam 20 de minute sau în stare crudă.

Sunt foarte bogate în calciu, zinc, fier, natriu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 care e acidul folic și vitamina C. Are 20 de mg de vitamina C. Nu ezitați să consumați dacă aveți de unde să le luați. Sunt nemaipomenite”, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Ce sunt crăițele și cum îi ajută pe diabeticii

De asemenea, bioenergoterapeutul a vorbit despre crăițe. Aceste flori nu doar că adaugă o aromă plăcută compotului, dar sunt și foarte sănătoase. Ele ajută la scăderea glicemiei, curățarea ficatului și eliminarea metalelor grele din organism.

„Acum este sezonul crăiţelor. Le putem pune la compot, 1-3 floricele la borcanul de 1 litru, pentru că au o aromă de nu vă vine să credeţi. Pe lângă aromă, este foarte bună pentru dischinezie biliară, scăderea glicemiei, curăţă ficatul şi corpul de metale grele.

Ceaiul de crăiţe este aur curat. Se pune o floare, la un pahar de apă. Puteam usca floarea, sfărâmăm mărunt între palme şi aşa să o avem pentru la iarnă. Acest ceai miroase frumos și este foarte bun pentru sănătate. Puteam scăpa şi de furnici, dar şi de ţânţari sau muşte.

Totodată, această floare este şi un îngrășământ natural. Din uleiul de crăiţe se face şi spray-ul împotriva muştelor”, a precizat bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Rețete pentru diabetici

Recent, Lidia Fecioru a oferit o rețetă pentru cei care doresc să își scadă glicemia. Aceasta vine în sprijinul celor care se confruntă cu probleme legate de glicemie.

„Există oameni care, chiar dacă își iau tratamentul pentru diabet, au momente când le crește foarte tare acest nivel. Pe lângă tratamentul administrat, ar putea să își mai facă o procedură de lapte cu dovleac. Prin urmare, se pun într-un blender 150 de grame de semințe de dovleac, curățate. Se pun 4 pahare de apă, de 150 grame apă spre 200. Se amestecă bine la blender și compoziția se trece printr-o sită, ca să rămână zeama fără pulpă și se toarnă amestecul rezultat înapoi în blender.

Acum, se toarnă o jumătate de linguriță de scorțișoară și vreo 4-5 prune uscate. Se amestecă cu blenderul. Se pune într-un borcan de sticlă și se păstrează la frigider. Această cantitate se bea 4 zile, cu o jumătate de oră înainte de masă, pe stomacul gol, o dată pe zi. Bem câte 100 de grame dimineața, 100 de grame la prânz și 100 de grame seara, 4 zile, pe stomacul gol. Apoi, facem 4 zile pauză și tot așa de câteva ori. Este foarte bună pentru scăderea rapidă a glicemiei, pentru cei care nu o pot scădea foarte repede. Sunt foarte mulți care au această problemă. Se poate aplica atât copiilor, cât și adulților”, a declarat Lidia Fecioru, în cadrul emisiunii ”Adevăruri Ascunse”, potrivit RTV.