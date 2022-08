Ce trebuie să faci pentru a călători în afara țării cu animalul de companie. Actele de care ai nevoie

Normele Uniunii Europene facilitează călătoriile în altă țară din organizație împreună cu câinele, pisica sau dihorul de companie. Aceste norme acoperă, de asemenea, călătoriile în UE dintr-o țară sau un teritoriu din afara Uniunii.

Cu câteva excepții, animalul dumneavoastră de companie vă poate însoți în altă țară din UE sau când intrați dintr-o țară terță într-o țară din UE, dacă:

a fost microcipat (în conformitate cu cerințele tehnice din anexa II la Regulamentul UE privind circulația animalelor de companie) sau are un tatuaj lizibil în mod clar dacă este aplicat înainte de 3 iulie 2011;

a fost vaccinat împotriva rabiei;

a fost tratat împotriva teniei Echinococcus multilocularis, dacă zona de destinație nu este afectată de tenie (Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia și Irlanda de Nord);

deține fie un pașaport european pentru animale de companie, atunci când călătorește dintr-o țară din UE sau Irlanda de Nord în altă țară din UE sau Irlanda de Nord, fie un certificat UE privind sănătatea animalelor, atunci când călătorește dintr-o țară terță.

Normele UE privind călătoriile cu animalele de companie descrise mai sus vizează călătoriile private cu animale de companie care nu implică o schimbare a proprietății sau vânzarea. De asemenea, există o serie documente de călătorie pentru câine, pisică sau dihor de companie de care vei avea nevoie.

Pașaportul european pentru animale de companie

Pașaportul european pentru animale de companie este un document care urmează un model standard la nivelul UE. El este esențial pentru călătoriile între țările Uniunii. Actul conține o descriere a animalului de companie, precum și alte detalii, inclusiv despre microcipul sau codul tatuat, evidența privind vaccinarea antirabică și datele de contact ale proprietarului și ale veterinarului care a emis pașaportul.

Puteți obține un pașaport pentru câinii, pisicile sau dihorii de companie de la orice medic veterinar autorizat. Trebuie avut în vedere dacă medicul are de la autoritățile competente permisiunea să emită pașapoarte pentru animalele de companie. Un pașaport pentru animale de companie este valabil pe toată durata vieții, atâta timp cât animalele respective sunt la zi cu vaccinurile contra rabiei.

În cazul în care călătoriți într-o țară din UE sau Irlanda de Nord, Andorra, Elveția, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino sau Vatican, animalul dumneavoastră de companie poate intra în UE cu un pașaport eliberat într-una din aceste țări sau teritorii.

Certificatul UE privind sănătatea animalelor

Certificatul UE privind sănătatea animalelor este un alt tip de document care conține informații specifice despre animalul dumneavoastră de companie. Și el se bazează pe un model standard al UE.

În cazul în care călătoriți dintr-o țară sau un teritoriu din afara UE, animalul dumneavoastră de companie trebuie să dețină un certificat sanitar UE emis de un veterinar oficial din țara de plecare cu cel mult 10 zile înainte de sosirea animalului de companie în UE. Certificatul este valabil pentru călătoriile între țările UE timp de patru luni de la această dată sau până la expirarea vaccinului antirabic.

În plus, ar trebui să completați și să anexați o declarație scrisă la certificatul de sănătate al animalului dumneavoastră de companie. Declarația va demonstra faptul că relocarea sa nu se face în scop comercial. Această declarație este, de asemenea, necesară în cazul în care animalul dumneavoastră de companie călătorește sub responsabilitatea unei persoane autorizate de dumneavoastră. În acest caz, animalul de companie trebuie să ajungă la dumneavoastră în termen de cinci zile de la relocarea dumneavoastră, informează Your Europe.