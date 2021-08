Ce transmit scenele epice de la Vila Lac. Analist politic: PNL proiectează o imagine de haită. L-a șantajat Cîțu pe Iohannis? VIDEO

„Susținerea (n.r. – partidului) a venit când trebuie, totul este bine, mergem înainte. Sunt un om politic pe picioarele mele, nu a fost nici un reproș”, a comentat triumfător Florin Cîțu, flancat de reprezentanții mass-media, de la Vila Lac, reședința președintelui.

Raluca Boboc: Cîțu, un personaj timorat, a devenit foarte arogant

În opinia analistului politic Raluca Boboc, imaginile de marți seară de la Vila Lac sunt emblematice. „I-au permis acestui personaj (n.r. – Cîțu) să fie în fotografia de aseară fiindcă proiectează o imagine de forță, echipa câștigătoare. Ei de fapt proiectează o imagine de haită. Comparați comportamentul lui Cîțu când este singur la declarații și pare un personaj timorat, nesigur pe el, și aseară, când a devenit foarte arogant. Această imagine de haită s-ar putea să îi sperie foarte tare pe cei 5.000 de delegați”.

Invitata a menționat, citând surse credibile, și un posibil șantaj al premierului dacă ținem cont de faptul că președintele Iohannis se opunea inițial numirii liberalului Dan Vîlceanu ca ministru de Finanțe. „Schimbarea a survenit după dosariada lui Cîțu. L-a șantajat Florin Cîțu pe Iohannis? Imaginea lui Cîțu e terfelită. Cel care are de pierdut în cazul demisiei lui Cîțu e Iohannis, căci s-ar vedea că nu are soluții. Dacă Cîțu câștigă și congresul îl vor face pe Iohannis prizonierul lor”, a explicat Raluca Boboc. Aceasta a menționat și că prezența la Vila Lac a primarului Clujului, Emil Boc, nu e întâmplătoare. „Boc are o miză personală”.