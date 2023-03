Ce știm despre atacurile lui Trump la adresa procurorului din Manhattan, Alvin Bragg, susținut de George Soros

Rapoartele indică faptul că biroul lui Bragg l-ar putea acuza în curând pe Trump de falsificarea înregistrărilor contabile legate de plata de 130.000 de dolari (pe care ar fi trimis-o către Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea). Trump a negat orice abatere și a intrat pe rețelele de socializare pentru a lansa un contraatac. El l-a descris pe Bragg ca fiind „susținut de George Soros” într-o postare pe Truth Social pe 21 martie. Soros ar fi dat unui grup progresist de justiție rasială numit Color Of Change 1 milion de dolari în mai 2021. Grupul, la rândul său, l-a susținut pe Bragg și s-a angajat să cheltuiască peste 1 milion de dolari pentru a-i susține campania. Cu toate acestea, donația lui Soros nu a fost destinată lui Bragg și nu există nicio dovadă care să sugereze că Soros sau Color of Change au influențat decizia lui Bragg de a-l investiga pe Trump. Fundația Open Society Foundations a lui Soros a donat anterior către International Fact-Checking Network, deținută de Poynter. PolitiFact este o filială a Poynter.

Soros este evreu și, deși criticarea politicii sale nu este antisemită, potrivit Anti-Defamation League, „atunci când Soros este folosit ca simbol al controlului, bogăției și puterii evreiești, critica poate fi o versiune actualizată a tropiilor antisemite tradiționale”. Bragg, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de procuror districtual din Manhattan în 2019, a promis să revizuiască sistemul de justiție penală, susținând că sistemul are un standard de justiție separat pentru cei bogați și puternici decât pentru toți ceilalți.

Rapoartele de finanțare a campaniei lui Bragg

Agenda lui Bragg s-a aliniat cu cea a lui Soros, care susține de mult timp procurorii care încearcă să reformeze sistemul de justiție penală. Într-un articol de opinie publicat în 2022 în Wall Street Journal, Soros a cerut să se cheltuiască mai mulți bani pe strategii dovedite de prevenire a criminalității și să se acorde prioritate cheltuielilor din cadrul sistemului de justiție penală pentru infractorii violenți.

Poziția lui Soros privind politica în domeniul justiției penale s-a aliniat cu cea a Color Of Change. Din 2018, grupul a susținut mai mulți candidați pentru Congres, poziția de procuror districtual, de judecător la Curtea Supremă de Stat și de guvernator, precum și pe Joe Biden pentru funcția de președinte. Soros a contribuit cu 1 milion de dolari la Color Of Change în mai 2021. Michael Vachon, un purtător de cuvânt al lui Soros, a declarat că milionul de dolari nu a fost alocat pentru Bragg. Soros și Bragg nu s-au întâlnit niciodată în persoană și nici nu au vorbit prin telefon, e-mail sau Zoom. Rapoartele de finanțare a campaniei lui Bragg arată donații de la rude ale lui Soros: Jonathan Soros, fiul lui George, precum și soția lui Jonathan, Jennifer Allan Soros. Împreună, cei doi au donat aproximativ 20.000 de dolari în aprilie 2021. În total, Color Of Change a primit aproximativ 3,9 milioane de dolari între 2021-22, Soros fiind cel mai mare donator, după cum arată înregistrările FEC.

