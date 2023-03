Ministrul indian de externe îl cataloghează pe George Soros drept „bătrân, bogat, cu opinii și periculos”, după ce miliardarul a declarat că eșecul Adani l-ar slăbi pe premierul Modi

De atunci, legăturile strânse ale lui Adani cu premierul indian Narendra Modi au fost analizate cu atenție, punându-l pe Modi într-o poziție dificilă. Unele dintre cele mai ascuțite critici au venit din partea magnatului fondurilor speculative și investitorului miliardar George Soros, care a afirmat că debaclul Adani va slăbi controlul lui Modi asupra Indiei, deschizând calea pentru o „renaștere democratică”.

Acum, un ministru de rang înalt al guvernului a răspuns pentru a respinge criticile – și în special pe Soros, în calitate de investitor străin.

Comentariile lui Soros despre Modi și Adani

Ministrul de externe Subrahmanyam Jaishankar a criticat sâmbătă remarcile lui Soros la o conferință pe teme energetice la Sydney, respingând opiniile sale despre țară și efectele legăturilor curioase ale lui Modi cu Adani.

„Este bătrân, bogat, cu opinii și periculos”, a spus Jaishankar despre Soros. „Ceea ce se întâmplă este că, atunci când astfel de oameni și astfel de opinii și astfel de organizații (se aliază) investesc de fapt resurse în modelarea narațiunilor”.

Comentariile lui Soros despre Modi și Adani au fost făcute săptămâna trecută la o conferință de securitate din Munchen, unde l-a acuzat pe Modi că nu este un „democrat”, chiar dacă este liderul unei țări democratice precum India. El a vorbit, de asemenea, despre modul în care Modi a fost foarte tăcut în legătură cu prăbușirea Adani, care ar putea submina puterea sa la nivel guvernamental și, în cele din urmă, ar putea duce la „reforma instituțională incredibil de necesară”.

„Modi și magnatul de afaceri Adani sunt aliați apropiați; soarta lor este întrepătrunsă. Adani Enterprises a încercat să strângă fonduri pe piața bursieră, dar a eșuat”, a declarat Soros.

Întrebat despre predicția lui Soros potrivit căreia rolul lui Modi va slăbi în India, Jaishankar a spus că oameni precum Soros cred că definiția și opiniile lor sunt mai presus de orice altceva, reflectând o „viziune euro-atlantică” tipică, în care țările occidentale sunt puterile dominante.

„Oamenii ca el cred că o alegere este bună dacă persoana pe care dorim să o vedem câștigă. Dacă alegerile concluzionează un rezultat diferit, vom spune, de fapt, că este o democrație defectuoasă”, a declarat Jaishankar.

