Ce spus Hagi despre posibilitatea de a redeveni selecționerul „tricolorilor”: Mă canalizez pe lucrul care îmi place cel mai mult

Gică Hagi a vorbit, potrivit prosport.ro, despre posibilitatea revenirii ca selecționer al echipei naționale, după ce a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța.

Gică Hagi a oferit, miercuri, primul interviu după ce a renunțat la poziția de acționar majoritar la Farul, decizie care a stârnit speculații privind o posibilă revenire a sa ca selecționer al României. Fostul mare fotbalist a recunoscut că are relație profundă cu echipa națională, care i-a împlinit cariera de fotbalist.

„Deci ce reprezintă pentru mine? (n.r. râde). Ce, vă faceți că nu știți? E totul pentru mine! Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe. (…) Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate! Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă! Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România”, a spus Hagi.

Cât despre preluarea efectivă a echipei naționale, Gică Hagi a preferat să nu se angajeze ferm. „Nu trebuie să discutăm așa… vom vedea! Deocamdată, Gică Popescu e responsabil de-acum, eu trebuie să îmi văd de meseria mea… Ați citit comunicatul, lucrurile sunt foarte simple. De-acum e responsabilitatea lui Gică, bineînțeles că sunt și eu puțin, că mai am, minoritar acolo, 10%…”, a explicat fostul internațional.

Decizia de a ceda pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța lasă deschisă posibilitatea unei reveniri, dar momentan Hagi evită un răspuns ferm.

În prezent, fostul mare fotbalist se concentrează pe activitatea de antrenorat și pe coordonarea tehnică a echipei de la malul mării. „De-acum încolo vreau să mă canalizez pe lucrul care îmi place mie cel mai mult: să fiu antrenor. Manager, cum îmi place mie să spun, nu antrenor, ci manager. Să manageriez lucrurile tehnice. Tehnice, că sunt și administrative”, a adăugat el.