Ce spune doctorița care a snopit în bătaia pacientul aflat în cabinetul său: „Am fost în legitimă apărare. A sărit la mine”

Doctorița s-ar fi înfuriat şi l-ar fi plesnit pe pacient de mai multe ori peste faţă. Acesta a mers la un consult medical, dar s-a ales cu o bătaie zdravănă administrată chiar de doctorița care ar fi trebuit să îi prescrie un tratament medical.

Incidentul s-a petrecut la începutul acestei săptămâni, în cabinetul medicului din satul Bulgăruş, judeţul Timiş, unde un bărbat în vârstă de 66 de ani a mers la medicul de familie şi a pus mai multe întrebări privind nişte servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Spiritele s-au încins rapid, iar medicul – o femeie în vârstă de 39 de ani – şi-a pierdut cumpătul. S-ar fi enervat din cauza insistenţei pacientului şi, la un moment dat, l-ar fi lovit pe acesta peste faţă”.

Doctorița susține că doar s-a apărat, după ce a fost atacată de către pacient

Doctorița acuzată că l-a bătut pe bărbat, spune că nu a făcut altceva decât să se apere: „A sărit la mine în cabinet să mă lovească”.

„Eu am fost atacată în cabinet de un pacient recalcitrant. Asta s-a întâmplat și am reacționat ca atare. M-am apărat! Am fost în legitimă apărare! A sărit la mine în cabinet să mă lovească.

Foto: Olivera Bălan, doctorița care a snopit în bătaia pacientul

După ce m-a înjurat a dorit să îmi ceară o trimitere, cu toate că el nu este în regulă cu actele. I-am explicat frumos o dată, de două ori, de zece ori, de foarte multe ori de luni de zile…”, povestește doctorița.

Ce spun alţi pacienți despre medicul de familie

Mai mulţi pacienți susțin cu totul altceva şi spun că doctorița este extrem de violentă și că n-ar fi la primul incident în urma căruia a bătut un pacient.

„Nu e prima dată când doctorița asta face așa ceva. Așa se poartă ea. Nu numai cu el, cu multă lume!” spune o femeie.

”Niciun om nu a intervenit. Îl lovea foarte tare, cu picioarele, cu pumnii… În cap, unde nimerea! Am zbierat la ea când am văzut că îl bate, dar mi-a spus că ” dumneavoastră mai rămâneți”, povestește o altă pacientă.

”În loc de tratament primești altceva. Păcat! Nu se poate așa ceva! Nu există cuvinte!”, spune și un bărbat indignat de cele petrecute în cabinetul medicului de familie din satul Bulgăruş, judeţul Timiş.

Pacientul a povestit despre cât de agresivă a fost doctorița

„M-am dus să îi spun dacă sunt asigurat, fiică-mea de la Timișoara a spus Casei de Asigurări: tati e asigurat. Am mers vreo 10 metri și inopinat, din spate dup-dup. Două picioare în testicule și cu pumnii și cu picioarele.

Pe cuvânt! Am căzut jos. Am căzut jos pe beton și m-am lovit. După aceea mi-a dat cu picioarele, cu pumnii. Bine, eram plin cu sânge pe nas”, a mărturisit pacientul potrivit antena3.ro.