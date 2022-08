Doctorița și-a bătut pacientul și i-a rupt nasul. Ce pățești dacă întrebi ce servicii medicale sunt decontate de CNAS

Un bărbat de 66 de ani din satul Bulgăruș a mers la dispensarul din localitate împreună cu o prietenă, pentru a-i cere medicului din localitate informații despre serviciile medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Bătrânul a intrat în cabinet și a început să discute cu doctorița, o femeie în vârstă de 39 de ani.

Probabil pentru că nu primea răspunsurile cerute, pacientul a insistat cu întrebările legate de serviciile decontate de Casa de Asigurari de Sanatate. Acest lucru a iritat-o însă pe doctoriță, care a început să urle la pacient să iasă din cabinet, apoi a început să-l lovească atât de rău că i-a rupt bătrânului nasul.

Prietena cu care bătrânul venise la dispensarul din Bulgăruș a sunat, înspăimântată, la 112. Polițiștii au ajuns la dispensar și au început o anchetă. Până la urmă, doctorița a recunoscut că s-a enervat și l-a lovit pe pacient.

Așa că poliţiştii din Timiş au întocmit acum un dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele medicului din satul Bulgăruş, judeţul Timiş, pentru lovire și alte violențe.

Incidentul a avut loc luni, la cabinetul medical din satul Bulgăruş, comuna Lenauheim, din judeţul Timiş, mai precizează poliția.

„La data de 29 august 2022, poliţiştii au fost sesizați cu privire la faptul că într-un cabinet medical din localitatea Bulgăruş, din judeţul Timiş, a avut loc o altercaţie între un medic şi un pacient. În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a transmis IPJ Timiş, citată de Opinia Timișoarei.

Bătaie la Spitalul Județean de Urgență Buzău

Un incident asemănător a avut loc în secția de Chirurgie Plastică la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Doctorul Alexandru Mahovici a fost bătut de colegul său, Mihai Tache, unul dintre cei mai recunoscuți medici chirurgi esteticieni din Buzău.

Nu ar fi fost pentru prima dată când cei doi medici ar fi avut un conflict. „Eu sunt din Republica Moldova, facultatea am făcut-o la Chișinău, iar dânsul mă înjosește constant, că aia nu e facultate, că nu sunt un medic bun etc. Mă hărțuiește de câțiva ani, am ajuns să vin la serviciu cu frica în sân din pricina dânsului”, a declarat doctorul Alexandru Mahovici.

Tensiunea dintre cei doi ar fi pornit după un consult. „Am consultat în policlinică un pacient cu lipoame (nr. noduli benigni formați sub piele). L-am programat pentru operație. N-am avut atunci informația că pacientul are și alte probleme medicale și că nu poate fi operat. Nu știu de unde, dar doctorul Tache avea această informație. M-a făcut bou, prost, iar apoi chiar m-a lovit”, a mai spus medicul.