Ce spune Corina Tarniță despre legătura cu Epstein. Numele profesoarei, menționat în dosarele desecretizate

Corina Tarniță, profesoară la Princeton, a făcut primele declarații despre legătura sa cu Jeffrey Epstein, confirmând comunicarea constantă între 2008 și 2012, potrivit The Daily Princetonian.

Într-o declarație transmisă prin Universitatea Princeton și citată de The Daily Princetonian, Corina Tarniță afirmă că nu a fost niciodată martoră la comportamente inadecvate din partea lui Jeffrey Epstein. Toate întâlnirile față în față au avut loc „în compania unor oameni de știință seniori și foarte cunoscuți”.

Tarniță precizează că documentele declasificate nu arată că ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein sau că ar fi fost implicată în acestea. Ea confirmă, totodată, că a comunicat constant cu Epstein între 2008 și 2012, în perioada doctoratului la Harvard și ulterior ca bursieră a Harvard Society of Fellows.

Potrivit declarației sale, Corina Tarniță a fost prezentată lui Jeffrey Epstein în 2008, pe când era studentă doctorandă și apoi cercetătoare postdoctorală în cadrul Programului pentru Dinamici Evolutive de la Harvard, condus la acea vreme de profesorul Martin Nowak, colaborator apropiat al lui Epstein.

Tarniță a precizat că Epstein, donator important al programului încă din 2003, a interacționat cu ea strict în acest cadru academic și instituțional, fără alte contacte în afara mediului științific.

În 2009 Tarniță ar fi ajutat la organizarea a două transferuri bancare către conturi din România și California, pentru sprijinirea anonimă a unor tinere matematiciene, selectate pe criterii academice de Universitatea din Iași. Plățile au fost făcute conform dorinței donatorului de a rămâne anonim, în contextul colaborării Programului pentru Dinamici Evolutive cu universitatea română.

Tarniță a explicat că a participat la întâlniri academice la reședința lui Epstein și a refuzat invitația la o conferință pe insula privată a acestuia. Interacțiunile sale cu Epstein s-au redus odată cu plecarea de la Harvard și s-au încheiat după angajarea la Princeton, unde a devenit profesor în 2021, precizând că documentele declasificate nu o implică în activitățile infracționale ale lui Epstein.