Într-o postare pe o rețea de socializare, Raluca Turcan a transmis luni că va crește factorul contributivității în sistemul de pensii speciale.

„Punctele de vedere primite astăzi de la reprezentanţii categoriilor beneficiare de pensii de serviciu vor fi transmise grupului de lucru al coaliţiei, pentru a intra în analiză începând cel mai probabil de săptămâna viitoare. Rolul care revine grupului de lucru pe pensii speciale de la nivelul coaliţiei este acela de a finaliza variantele de modificări pornind de la cele cinci propuneri avansate deja de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi integrând totodată punctele de vedere exprimate de categoriile vizate”, a menţionat Raluca Turcan.

Tăieri cu bucurie

Ministrul Muncii a susţinut că toţi beneficiarii de pensii de serviciu cu care s-a întâlnit luni au fost favorabili creşterii factorului contributivităţii în aceste sisteme de pensii.

„În cadrul acestei a doua întâlniri cu beneficiarii de pensii de serviciu, am constatat că ideea de a aduce un echilibru între contributivitate şi factorul favorizant este împărtăşită de toate categoriile. Mai mult, pentru anumite domenii avem deja propuneri punctuale, urmând ca zilele viitoare să intrăm în discuţii mai aplicate şi cu alte categorii profesionale. Analiza legislaţiei în vigoare în momentul de faţă, dar şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale, pe care o realizăm împreună, ar trebui să ne conducă la propuneri care să răspundă atât criteriului echităţii, cât şi cerinţei de constituţionalitate”, a scris Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Muncii nu a oferit mai multe amănunte și nici daca va duce acestă promisiune la capăt.

S-au împlinit doi ani de la promisiunea liberală de eliminarea a acestora în „primele 30 de zile”

Europarlamentarul, și vicepreședintele PNL, Rareş Bogdan, susţinea pe 14 aprilie 2019 că liberalii vor elimina pensiile speciale în primele 30 de zile de când vor ajunge la guvernare. Mai puţin pensiile speciale ale magistraţilor şi militarilor.

„Obligatoriu pentru PNL ca în primele 30 de zile de când am ajuns la putere să eliminăm pensiile speciale. Nu poţi să ai pensie fără să ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costă pensiile speciale în fiecare an. Când are unul pensie de 300, 450 de milioane şi este angajat şi la stat, ăştia 80% se angajează în ministere, companii naţionale şi au ieşit la pensie la 45, 46 de ani şi au şi salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate”, a declarat atunci, Rareş Bogdan.