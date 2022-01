Ce se întâmplă cu marea cântăreață Maria Ciobanu? Steliana Sima a dat vestea

Maria Ciobanu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta s-a reinvetat cu fiecare ocazie și a rămas în atenția fanilor. Interpreta nu și-a mai făcut simțită prezența la evenimente și nu a mai petrecut sărbătorile de iarnă cu familia. Problemele de sănătate i-au dat bătăi de cap.

Ce se întâmplă cu Maria Ciobanu?

Steliana Sima, o altă interpretă de muzică populară foarte iubită de public, a povestit care este adevărata situație a Mariei Ciobanu.

„E foarte bine! Eu am vorbit ultima dată cu prințesa în ziua de Bobotează. Și era ok. Nu știu de unde spun oamenii că nu ar fi. Prințesa e bine, e sănătoasă, dar să nu transformăm o banală răceală, bronșită, în altceva. Să nu dramatizăm!”, a declarat Steliana Sima. „În vară vrea să vină definitiv în România!”, a precizat Steliana Sima

Prietenie pe viață

Maria Ciobanu nu a putut să rateze cel mai important eveniment din viața prietenei ei și a venit din America la botezul primul nepot al Stelianei. Aceasta a transmis un mesaj care a emoționat toți invitații.

„Mulțumesc, dragul mamei! Nu mă lăuda așa de tare…ești fiul meu și e normal să mă lauzi. Vreau să vă spun stimați invitați, stimați români, sunt cu lacrimile în ochi, că am ajuns pe Pământul meu. Sunt foarte emoționată și mă bucur din toată inima că am fost alături de scumpa mea prietenă, pe care am propus-o la Ansamblul Ciocârlia cu ani în urmă, eram tânără și eu eram în

prag de pensie. Și acum, uite că am venit să fiu alături de ea la botez, că la nuntă nu am putut să vin că eram în America.

S-a întâmplat cu pandemia asta, Dumnezeu să ne salveze să nu mai avem de acum încolo nicio opreliște să ne bucurăm și să ne veselim. Cu toții să fim sănătoși, că cea mai mare avere a omului este sănătatea. Vă mulțumesc că m-ați susținut ani de zile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat zile să pot să ajung la botez la prietena mea.

Dacă mă țin mintea și picioarele. Nu știu dacă mai pot să cânt că de doi ani nu am mai cântat.”, este discursul emoționant ținut de Maria Ciobanu la botezul primului nepot al Stelianei Sima, potrivit wowbizz.