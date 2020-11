Una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, Steliana Sima, a anunțat că s-a infectat cu SARS-CoV-2. Artista a început să aibă primele simptome în urmă cu cinci zile, după ce ar fi participat la filmările unor emisiuni speciale alături de alți artiști.

„Eu din conștiință am făcut un test, a început să mă mănânce nasul, mă durea urechea, dar am zis să fac un test. Mă gândeam că poate sunt asimptomatică, mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.”, a povestit Steliana Sima.

Ce simptome a avut cântăreața?

Primele simptome au fost pierderea gustului și a mirosului, dar apoi au apărut durerile de cap, temperatura și tusea care s-au agravat de la o zi la alta.

„Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău. Am fost la un pas să chem salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea care mă omoară. La 37,8 am reușit să o țin sub control. Tusea este cea care mă ucide. Ai senzația de a sta să zaci, nu îmi mai trebuie nimic.

Nu am avut trei zile gust și miros, acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce virusul a cotit-o iar. În mod normal ar fi trebuit ca după cinci să mă simt mai bine, dar nu mă simt. Temperatura asta îți dă și dureri de cap și transpir.”, a mărturisit artista.

În ultima perioadă, Steliana Sima a participat la mai multe evenimente, scrie Antena3.

Covid-19 în România

Un număr de 8.499 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 ( COVID – 19) a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit bilanţului anunţat vineri de Grupul de Comunicare Strategică.

172 de oameni au murit, iar la ATI sunt 1.226 de pacienţi. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 35.610 teste.