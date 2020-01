2 ianuarie

Ce scriau nebunii. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 ianuarie s-au născut Isaac Asimov, Renata Tebaldi, Vera Zorina, Tia Carrere, Tiberiu Olah, Ion Dumitru, Ion Băieşu, Ileana Stana Ionescu, Janos Bencsik, Adrian Romcescu.

În calendarul creștin-ortodox Sfinţii Silvestru, episcopul Romei şi Serafim de Sarov. În „Kalendar”, nimic, nimic.

O zi liniştită, bună pentru unii, dificilă pentru alții, cu o configuraţie astrologică densă şi complexă, de aceea în echilibru, ca un clavecin bine temperat. O zi de trecere către încă câteva zile de vacanţă, pentru cei mai mulţi.

Tradiţional, în calendar, Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi multe taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Evident, un Merlin, un arhimag, un druid, convertit la creştinism de puterea şi de adevărul credinţei celei noi, pe atunci, a lui Iisus din Galileea prin intermediul preotului Timotei. Chiar numele lui, Silvestru, ne poate duce cu gândul către puterile pădurii, a naturii neînfrânte.

Silvestru foloseşte puterile magice pe care le are într-un amestec cu creştinismul, sincretism uşor de înţeles pentru acele vremuri de început, tulburi şi crude. Dar când nu au fost vremurile tulburi și crude? Pedepseşte, ucide chiar, pe prigonitorii creştinilor. Încă mai funcționa legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, moarte pentru moarte.

Apoi, ales episcop al Romei, dă romanilor şi lumii o organizare a timpului, săptămâna şi zilele săptămânii, numite după vechea arcană celestă (astrologia): Luni, ziua Lunii, Marţi a lui Marte, Miercuri a lui Mercur, Joi a lui Jupiter, Vineri a lui Venus, Sâmbătă a lui Saturn şi Duminică – ziua Soarelui.

Chemat de oameni în ajutor, cu magia telurică, întărită cu rugăciuni către Iisus, închide „porţile pământului” pecetluind un balaur care făcea mari stricăciuni.

Magia, religia şi ştiinţa au luptat întotdeauna cu Răul, un rău de neimaginat cu mii şi milioane de feţe, de dinaintea Cuvântului. Oamenii în slujba răului celui vechi au minţit, au înşelat, au manipulat şi au învrăjbit magia cu religia, religia cu ştiinţa ca să le slăbească pe fiecare în parte şi neantul, haosul, nimicul să domnească. Dar întotdeauna s-a găsit o faţă bisericească luminată care să se aplece asupra vechilor ştiinţe oculte, sau un om de ştiinţă modern care să aibă o credinţă vie şi de neînfrânt.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, am primit un email, dar când nu primesc eu corespondență, zilele acestea foarte multă. Dar mai înainte să vă spun despre ce este vorba, să repet regulile rubricii mele. Nu fac niciodată și sub niciun motiv horoascoape personale. Cu toate că am repetat de multe ori acest lucru, ieri am primit 109 cereri pentru horoscoape personale pentru anul 2020. Nu răspund decât la o singură întrebare. Corespondența cu mine nu este cu ”abonament” nu fac conversație cu publicul, am destui prieteni. Nu iau ucenici, nu predau astrologie, nu ma duc la conferinte și simpozioane, nu socializez și nu doresc să mă întâlnesc cu nimeni. Oameni buni, sunt un PUSTNIC, ascet și mizantrop, ce este așa de greu să înțelegeți?

Despre ce este vorba. Îmi scrie sora unui prieten, al unui fin de al meu din State. Prietenă cu Beatrice, fina mea psiholoagă, lanțul slăbiciunilor. Să o numim Betty. Este psiholog practicant, cred că însemnă, probabil, psihoterapeut. La balamuc, în State îi spune mai elegant. Betty este o mulatră frumoasă și inteligentă, dar are probleme. A observat că pacienții ei au crize de agresivitate la anumite faze ale Lunii. Nimic nou, se știe că istericii fac crize la Lună plină. Dar, continuă ea, câțiva dintre ei, după ce fac ca toate lighioanele, se apucă să scrie. Pe hârtie, tablete, smarturi, chiar pe perete. Betty a raportat șefilor ei, directorului de clinică. Doctorii au râs și i-au spus că așa fac nebunii mereu, nu este ceva nou. Betty mi-a trimis o fotografie a unui text scris de un nebun. Eram amuzat de conținutul oarecum comic al emailului, dar când m-am uitat la fotografie m-a luat cu amețeală. Textul era în scrierea minoică alfa liniară poate cea mai veche din lume, estimată la peste 4.000 de ani. Care nu a fost descifrată niciodată, în primul rând pentru că nu se cunoaște limba minoică, cine erau misterioșii locuitori din Creta. Cum de scriau nebunii dintre-un balamuc din State în cea mai veche limbă din lume, rămâne un mare mister. Ca ipoteză de lucru și ca să dau o explicație, i-am scris lui Betty, că, protejații ei deranjați la cap, probabil, că accesează ușor memoria colectivă, subconștientul, unde, spune Carl Gustav Jung, ar exista toată istoria omenirii, pe ascendență directă. Dar cum se face că trei pacienți, fără vreo legătură între ei, scriu în minoică? Nu știu, nu sunt Mafalda, dacă aveți vreo idee, nu ezitați să-mi scrieți la [email protected].

Acum, ca la fiecare început de an, poate pentru că este ziua în care ne amintim de marele scriitor american Isaac Asimov, o să citesc câteva fascicule din antica CPSF (Colecţia de Povestiri Ştiinţifico Fantastice) am toate cele peste patru sute de broșuri originale şi o să revăd un film, sau poate două, tot SF. Ceva vechi și bun, nu porcăriile contemporane, nici nu pot să le denumesc filme. Aşa se face de început de an!

Apoi, până la ora 3:15 când mă duc la culcare, o să descarc câteva filme, mai multe situri gratuite s-au închis ieri din cauza reglementarilor blestemaților de profitori. Vor bani, bani și iarăși bani! Le-aș turna aur topit în ochi și pe gât cum făceau dacii, cu cei lacomi. Generația mea a imaginat și realizat netul ca pe un instrument gratuit de comunicare, distracție și achiziții culturale, nu ca un mediu de afaceri, de profituri.

Dar, totul revine la normal, dacă se poate numi normal, a trecut orgasmul Crăciunului și a Anului Nou, se merge în linie dreptă către cea mai mare depresie anuală, cu speranța permanentă că mâine este o altă zi!

NOTA După cum ați solicitat, HOROSCOPUL 2020 o să apară luni, 6 ianuarie 2020, pentru mulți, prima zi de lucru!

HOROSCOP 2 ianuarie 2020

BERBEC În a doua zi a anului aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că mai bine nu te duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor. Fiind zodie de foc, protectorul zodiei militarilor, a sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Cu Mercur afectat ai toate şansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Aceasta inseamna la Berbeci că nu prea mai suportă autoritatea, de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii, copiii răsfăţaţi şi terorişti. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Pierzi timpul şi cheltuieşti banii. Seducţia ta începe să convingă, lumea, amicii, anturajul îţi dau dreptate, dar produce şi facturi de mobil astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să stai la o bârfă la telefon… Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea familiei sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de mâncarea grea şi indigestă şi de băuturile alcoolice contrafăcute, adică de vreme şi de vremuri, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru lenea ta cea mare. De astăzi, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică, probabil că sălile nu s-au deschis, dar poţi face gimnastică suedeză!

GEMENI Astazi este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabil. Adică cineva, care nu ştie că Gemenii nu prea termină treburile, are încredere în tine şi în inteligenţa ta. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte bună!

RAC Sub lumina misterioasă a Lunii în creştere, în primul pătrar, protectoarea ta, se pot petrece multe lucruri. Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Astăzi nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi vei reuşi! Până atunci vrei să te duci la operă, care este închisă, la teatru, care este închis, la un muzeu, care este, de asemenea, închis. Cârciumele sunt, însă, deschise! Tragi concluzia că în România cultura este închisă prea mult timp!

LEU Cu patronul tău cel fierbinte, Soarele, mişcându-se cnvenţional prin zodia Capricornilor cei serioşi, ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora. Fiind încă o zi de vacanţă, probabil că joci în familie sau cu amicii bridge sau rummy, pe un leu punctul, şi normal, câştigi! Până la urmă cu toată activitatea frivolă, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. Poate şi un ceai, neapărat Darjeeling, sau Ceylon, pentru ca să păstrezi atmosfera britanică.

FECIOARA Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele, mai ales dacă au ales să călătorească în această perioadă. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul sunt avantajate, poţi juca Monopoly doar este joi, ziua lui Jupiter, cel cu norocul! Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă sau atent la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii.

BALANŢA Configuraţiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile, pe drumuri sigure, sunt sub un semn fast. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Este doar oboseala ficatului după excesele de sărbători. Ţine un regim de cruţare şi evită băuturile alcoolice.

SCORPION Astăzi poţi să discuţi cu prietenii care, din cauza sărbătorilor, au fost amânaţi de mai mult timp. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, petreceri mai mult sau mai puţin modeste, dar sigure. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii care îţi sună la uşă, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte.

SĂGETĂTON Mare oboseală în această perioadă, cu toate că ai un program de distracţie încărcat – sau tocmai de aceea. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului la pregătirea unor petreceri – trebuie să te descurci singur. Spiritul de întreprinzător, curajul care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Săgetători o realizare sentimentală în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi alternativ. Atenţie la regimul alimentar şi la frigul şi ceaţa de afară. Se profilează, sunt veşti despre, un drum, care te bucură în mod deosebit!

CAPRICORN Păzeşte-ti sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de presiune atmosferică, umiditate şi temperatură. Poti face mici modificări, acasă, scurte călătorii. În general această a doua zi a anului trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doresti să fii, să devii. Să-ţi faci o „foie de parcurs” pentru 2020. Şi nu uita că omul propune, Dumnezeu dispune! Fă-ţi şi un plan „B”, o soluţie de rezervă. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti, mai pe seară, discuţiile în contradictoriu cu persoanele din Taur sau Berbec în general cu semnele de pământ şi de foc.

VĂRSĂTOR Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii. Această zi de miercuri face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat, întârziat de la sărbători, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Câştig moderat de bani şi noroc la joc.

PEŞTI Eşti într-o perioadă… bună. Poate nu ai performanţe de excepţie la spălatul vaselor (că maşinăria aia de spăla vasele s-a stricat)… te simţi aşa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi astăzi. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de distracţii suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar este încă o zi de vacanţă!

