Ce să faci dacă ești claxonat în trafic. Sfaturile unui medic celebru: „Clachează creierul”

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit rețeta anti-stres. Într-o luma haotică, în care toată lumea este grăbită și toată lumea încearcă să își facă dreptate, specialistul a precizat că trebuie să ne păstrăm calmul.

Ni se tot spune nu te mai stresa, stresul face rău. Întrebat dacă are vreo rețetă anti-stres, medicul Vlad Ciurea a povestit că „la un moment dat, în parc, umbla un domn, cu părul puțin mai grizonat. În cărucior era un bebeluș care zgândărea ceva. Și în plină circulație pe toată strada, numai claxoane, îi spunea bebelușului: Ferdinand, fii calm!

Treci pe lângă el, te uiți la domnul respectiv și spui cred că faci o confuzie, bebelușul acela nu vă înțelege!

El spune: nu, nu, nu, Ferdinant sunt eu!

Așa că poți! În primul rând, autosugestia contează foarte mult”.

Cum evităm nervii în trafic

Medicul a declarat că trebuie să ocolim oamenii care ne șicanează în trafic sau care ne claxonează. El a precizat că evitarea unui conflict ne va aduce o serie de beneficii pe termen scurt, dar și pe termen lung.

„Dacă te claxonează un domn în spate îi dai locul să meargă unde vrea, și-n Rai, și-n Iad, îi urezi succes. Lasă-l să se ducă unde vrea. Al doilea lucru, dacă poți cu aceste lucruri care se întâmplă zilnic, să nu le pui la suflet. Exact cum spunea șefa mea: inima este mică și fundul este mare.

Deci nu trebuie să le punem la suflet, pentru că nu duc la nimic bun. Cel mai grav lucru este că dacă cineva îți aruncă o vorbă urâtă, o injurie, cel mai grav lucru este să-ți pui mintea și să răspunzi la așa ceva. Zâmbește și mergi mai departe. Deci trebuie să încercăm să ne detașăm și să facem tot posibilul ca acest creier pe care ni l-a dat Dumnezeu, această bijuterie, să poată să funcționeze. El nu poate să funcționeze sub furie, sub stres, sub nervi, sub scandaluri, sub claxoane. Nu poate! Nu poate de la natură!

Și atunci, ca să nu fim stresați, trebuie să plecăm nestresați. Recomand la toată lumea ca lucrurile să înceapă de dimineața bine. Eu fac tot posibilul să mă trezesc la 5:30, ca să am timp să le fac pe toate. Și partea personală, și mic dejun și cafea. Toate aceste lucruri, de dimineață, nu mă stresez că am uitat ceva. Nu se poate, clachează creierul”, a declarat medicul Vlad Ciurea pentru DC Medical.